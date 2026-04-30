Tigres vs Chivas Cuartos de Final de la Liga MX: ¿Quién es más otaku, Gignac o Armando ‘Hormiga’ González?

Estamos a pocos días de que de inicio una Liguilla más del fútbol mexicano y uno de los partidos más llamativos es el de esta fase final es el de Tigres de la UANL vs las Chivas del Guadalajara; donde se espera un enfrentamiento entre experiencia y juventud, donde todo podría pasar y que significará mucho al ser uno de los últimos del francés André Pierre Gingac, quien ha sido uno de los mejores futbolistas extranjeros en pisar nuestra liga.

Aunque muchos quisieran ver a Gignac yéndose en lo más alto, estará midiendose ante un conjunto rojiblanco repleto de juventud y hambre, siendo uno de los jugadores más destacados de México Armando “Hormiga” González, con quien André comparte su afición por el anime.

¿Hormiga González y Gignac son fanáticos del anime?

No es un secreto que Armando “Hormiga” González es un fan declarado del anime, pues a lo largo de los años le hemos visto festejando como algunos de sus personajes favoritos del anime, tales como Naruto, Dragon Ball, Blue Lock por mencionar algunos.

Aunque del otro lado se encuentra Gignac, el veterano quien también ha mostrado su pasión por el anime, en especial por Dragon Ball, e incluso también ha festejado con este estilo, pues se le ha visto haciendo el mítico “Kamehameha”, e incluso pocos seguidores del goleador francés conocían que tiene al mismo Goku tatuado, llevando su fanatismo más allá, por lo que se podría considerar más otaku y fan del anime que el tapatío, algo que no parecía mu probable.

¿Cuándo es el partido de Tigres vs Chivas en los Cuartos de Final de la Liga MX?

El partido de ida de esta instancia final será el próximo sábado 02 de mayo en punto de las 6:50 pm, donde los felinos recibirán en la UANL al “Rebaño Sagrado” en el Estadio Universitario, luego de que Tigres calificara como 7mo lugar de la tabla y Chivas en 2do, por lo que estamos a pocas horas de vivir un gran partido de futbol.