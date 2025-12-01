Concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP de la Ciudad de México HOY: Horarios, setlist, las mejores rutas y TODO lo que debes de saber

Hoy comienzan los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP de la Ciudad de México, donde la artista de nacionalidad albanesa e inglesa ha conseguido fácilmente 3 fechas en soldout como parte de su gira “Radical Optimism” y nosotros te compartiremos todos los detalles que debes de saber para que vivas una gran evento.

Dua Lipa se ha posicionado en los últimos años como una de las estrellas pop más destacadas, donde además de su talento y versatilidad para cantar, muchos de sus fans aman su carisma, donde incluso se esperan los icónicos covers que podría cantar en nuestro país, por ello te recomendamos leer con atención esta nota que estamos seguros, te será de mucha ayuda.

¿A qué hora es el acceso al concierto de Dua Lipa?

Se ha confirmado a través de las redes oficiales de Ocesa que los accesos al Estadio GNP serán a las 6:00 pm y que el concierto comenzará en punto de las 9:00 pm, por lo que es importante ser puntual pues Dua Lipa suele ser muy responsable respecto a sus tiempos en el escenario.

Se espera que el concierto de esta estrella de pop dure poco más de dos horas, por lo que es recomendable que tomes en cuenta tanto los trayectos de ida como de regreso a casa, pues el transporte público deja de pasar a las 00:00 en punto.

¿Cuál es el posible setlist de Dua Lipa en México?

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

Cover*

New Rules

Dance the Night

Don’t Start Now

Houdini

¿Qué cover cantará Dua Lipa en su primer concierto en México?

Dua ha conquistado a todo el mundo con sus covers, pues en cada presentaciuón, la artista canta un cover de algún artista o banda originaria del país que visita, por ejemplo, en Australia cantó “Highway to Hell” de AC/DC, en Argentina “De Música Ligera” de Soda Stéreo, en Chile “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte y en Colombia se aventó “Antología” de Shakira, solamente por mencionar algunos, por lo que las expectativas en México son altas.

Algunos fans han especulado que podría cantar “Querida” o “Hasta Que Te Conocí” de Juan Gabriel, aunque también ha sondando “Eres” de Café Tacvba e incluso hasta alguna sorpresa de “La Señora de La Banda”, Jenni Rivera nos podríamos llevar.

¿Cómo llegar al Estadio GNP al concierto de Dua Lipa?

El Estadio GNP se encuentra en la alcaldía Iztacalco, exactamente sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco y aunque podría ser una zona “cercana”, esta parte de la ciudad también suele ser un caos, por lo que dejaremos algunas rutas de transporte público que seguramente te serán de gran utilidad.

Llegar en Metro: Las estaciones más cercanas del Metro son Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 (color café), misma que va desde Pantitlán a Tacubaya, mismas que te quedan a unos 3 minutos de los accesos



Llegar en Trolebús: Esta otra opción puede ser conveniente si decides bajar en Puerta 8 y Ciudad Deportiva, de la Línea 2, la cuál va de CETRAM Pantitlán a Chapultepec, aunque también deberás de caminar unos 10 minutos por Viaducto.



Si llegarás en un vehículo particular, es importante que tomes en cuenta los horarios de los estacionamientos oficiales del recinto y de lo concurridas que puedan llegar a estar las avenidas cercanas.