Taquería La Dua: Dua Lipa abre un local de tacos en CDMX previo a conciertos; menú, precios y cómo llegar

Cada vez crece más y más el furor del público mexicano por Dua Lipa pues la estrella pop estará llegando al Estadio GNP de la CDMX como parte de su gira ‘Radical Optimism’ y como si sus conciertos en soldout no fuera suficiente, la cantante acaba de anunciar que abrirá su taquería.

A través de redes, se anunció el precio de los paquetes de la Taquería La Dua, además de que tuvimos más detalle del menú de los tacos y de la bebidas que formarán parte de este “emprendimiento”.

¿Cuál es el menú de Taquería La Dua?

Tacos



Taco Radical Optimism (caramelo con queso)

Taco Houdini (de chicharrón)

Taco María (arrachera)

1 consomé Illusion

Bebidas:



-Agua Training Season

(agua embotellada de pepino)

Caguamita

Mini margarita

Las bebidas alcohólicas solo para mayores de edad y junto al consumo de alimentos.

¿En dónde está la taquería de Dua Lipa y cuál es su horario?

A través de sus redes, se informó que esta taquería abrirá únicamente del lunes 01 al viernes 05 de diciembre en un horario de 12pm a 12am, por lo que no puedes perder esta oportunidad de probar este platillo típico mexicano versionado por tu popstar favorita.

El local estará ubicado en la avenida Michoacán #93 en la colonia Condesa perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, mismo al que puedes llegar de manera sencilla en Metrobús, donde tendrás que bajar en la estación Patriotismo de la Línea 2 (color morado) y caminar hacia la avenida Tamaulipas y posteriormente a Michoacán.

¿Cuándo serán los conciertos de Dua Lipa en México?

Dua Lipa dará tres conciertos imperdibles los próximos lunes 01, martes 02 y jueves 05 de diciembre en el Estadio GNP como parte de su gira ‘Radical Optimism’, mismos que casi instantáneamente llegaron a ser son soldout, donde podremos escuchar ‘Don’t Start Now’, ‘Training Season’, ‘Houdini’, ‘Levitating’, entre otros éxitos.

Además de hacer un repaso sobre su exitosa carrera musical, el público mexicano espera algunos covers a figuras de nuestra cultura y los primeros rumores señalan que podría cantar “Hasta que te conocí” o ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel, aunque hay quienes esperan ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana.

