Kalimba ofrecerá un emblemático concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX

¡De gala! La noche de este jueves 12 de febrero el legendario Auditorio Nacional de la Ciudad de México se vestirá de manteles largos, pues tendrá la presencia de un artista muy querido: Kalimba, quien ofrecerá un concierto lleno de éxitos como parte de su "K20Tour", conmemorando 20 años de trayectoria en donde ha sido reconocido como uno de los intérpretes más versátiles del pop en español.

En rueda de prensa previa a la gira que sostendrá el artista mexicano a lo largo del país, reconoció la complejidad y el valor de mantener una carrera artística durante dos décadas: “Esta gira de 20 años ha sido rara para mí, en el aspecto de que no es algo con lo que soñaba. Llegar a mis 20 años no es algo que planeé, es algo que pasó”, confirmó el nacido en la Ciudad de México hace 43 años.

¿Cuándo, en dónde y a qué hora es el concierto de Kalimba en la Ciudad de México este jueves 12 de febrero?

El concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional de la CDMX para celebrar sus 20 años de trayectoria se llevará a cabo este jueves 12 de febrero a partir de las 8:30 pm tiempo del centro de México, en donde sus fieles seguidores podrán disfrutar y hacer un recorrido musical con ritmos que fusionan la balada, pop y sonidos latinos, con una voz que ha trascendido durante varias generaciones.

Dirección y cómo llegar al Auditorio Nacional de la CDMX

Cabe mencionar que el Auditorio Nacional se ubica en la Avenida Paseo de la Reforma 50, en la colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en el corazón de la Ciudad de México, se encuentra a un costado del Campo Marte y el Bosque de Chapultepec, siendo accesible directamente por la estación de Metro Auditorio (Línea 7).

¿Aún quedan boletos disponibles para el concierto de Kalimba en CDMX? ¿Cuánto cuestan?

De acuerdo con el portal especializado en vender boletos de espectáculos, el concierto de Kalimba para este jueves 12 de febrero ya no cuenta con localidades disponibles, solo quedan accesos para personas con alguna discapacidad los cuales están en $854 pesos con cargos incluidos.

De esta manera, el concierto que es prácticamente un sold out promete ser un repaso íntimo y potente por temas que marcaron la carrera de Kalimba, como “Tocando Fondo”, “Se Te Olvidó”, “Duele” y otros clásicos que forman parte del repertorio del artista.