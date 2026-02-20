¿Cuándo se estrena el ÚLTIMO episodio de El Caballero de los Siete Reinos y de qué tratará el GRAN FINAL?

Este fin de semana, los fans del universo de George R. R. Martin conocerán el desenlace de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, la nueva serie spin-off de HBO MAX sobre Juego de Tronos (Game of Thrones) y aquí te tenemos TODOS los detalles: cuándo se estrena, de qué tratará y qué esperar para una segunda temporada.

Gran Final de El Caballero de los Siete Reinos: ¿Cuándo se estrena el ÚLTIMO episodio?

El último episodio de la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos se estrenará este domingo, 22 de febrero, en punto de las 9:00 p.m., tanto en la plataforma de HBO MAX como en el canal de televisión. A diferencia de otras series de Juego de Tronos, esta temporada fue relativamente corta, dado que está basada en la novela de El Caballero Errante (The Hedge Knight) que consta sólo de 184 páginas.

¿De qué tratará el último capítulo de El Caballero de los Siete Reinos?

[SPOILER] En el episodio anterior, titulado En Nombre de La Madre, se muestra la inesperada muerte del príncipe Baelor Targaryen, la cual es pieza clave para el declive de la Casa del Dragón. Dicho esto, el adelanto del capítulo final muestra a los Targaryen incinerando los restos del príncipe Baelor, mientras Duncan reflexiona sobre el deceso. En este sentido, el último episodio servirá como cierre emocional del arco, pues Duncan tendrá que decidir sobre su futuro y el papel que jugará en torno a Egg.

¿Habrá segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos? Esto se espera

La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos ya ha sido confirmada. Si bien el showrunner de la serie, Ira Parker, declaró que esta nueva entrega se centrará en lo que sucede en la novela de La Espada Leal (The Sworn Sword), en la que Duncan y Egg se enfrentan a nuevos dilemas sobre la justicia, lealtad y poder.

No obstante, los fans han comenzado a especular que una segunda temporada podría abrir paso a la Rebelión de Fuegoscuro, uno de los arcos con mayor relevancia en la historia de los Targaryen. Recordemos que El Caballero de los Siete Reinos tiene lugar aproximadamente 80 años antes de los eventos de Juegos de Tronos. Es decir, entre La Casa del Dragón y Juego de Tronos. La segunda temporada se estrenará hasta 2027.