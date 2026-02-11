Heated Rivalry: cuándo se estrenan los nuevos episodios de la serie en México

El drama adolescente que ha conquistado a millones de espectadores alrededor del mundo, finalmente llega a México: Heated Rivalry, también conocida como Más que Rivales en español. Los primeros episodios de la serie protagonizada por Connor Storie y Hudson Williams se estrenaron en streaming el 7 de febrero, pero ¿qué hay del resto? Aquí te compartimos todos los detalles.

¿De qué trata la serie Heated Rivalry?

Heated Rivalry sigue la historia de Illya Rozanov (Connor Storrie) y Shane Hollander (Hudson Williams), dos jugadores de la Major League Hockey que se enamoran, pese a su gran rivalidad en el juego. Como era de esperarse, este romance secreto deriva en diversas problemáticas dentro de las pistas de hielo, además de elevar la tensión, rivalidad y, sobre todo, la atracción, entre los protagonistas, dando como resultado uno de los dramas adolescentes más prometedores en la cultura popular actual.

Al momento, la primera temporada de la serie cuenta con una calificación del 96% en Rotten Tomatoes, mientras que Metacritic la ubica con 67 puntos sobre 100.

¿Dónde ver Heated Rivalry en México?

Heated Rivalry tuvo su estreno en México en la plataforma de HBO MAX el pasado sábado, 7 de febrero. De momento, sólo están disponibles los primeros tres episodios de la serie:



Rookies

Olympians

Hunter

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios de Más que Rivales en México?

La primera temporada de este drama adolescente está conformada por un total de seis episodios. El resto de los capítulos se estrenarán en la citada plataforma de streaming este viernes, 13 de febrero. Estos son los episodios restantes:



Rose

I’ll Believe in Anything

The Cottage

¿Habrá una segunda temporada de Heated Rivalry?

La respuesta es sí. Gracias al exponencial éxito de la serie a nivel global, Más que Rivales fue renovada para una segunda temporada. [SPOILER ALERT] Según diversos reportes, esta segunda entrega seguirá el dilema de los jugadores por hacer su relación pública. Por su lado, Ilya desea que todos sepan que están juntos, mientras que Shane tiene dudas por las posibles consecuencias que pueda traer a su carrera.