Fecha y HORA para ver los WGA Awards 2026 en Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica

La temporada de premios continúa. Este fin de semana se celebra una edición más de los Premios del Sindicato de Escritores de Estados Unidos, también conocidos como WGA Awards, por sus siglas en inglés. A continuación, todos los detalles: fecha, hora y cómo ver la gala de 2026 en Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Perú, Ecuador y demás países de Latinoamérica.

¿Cuándo son los WGA Awards 2026?

La 78a edición de los Premios del Sindicato de Escritores de Estados Unidos se llevará a cabo este domingo, 8 de marzo. Por lo regular, la entrega de galardones se desarrolla en dos ceremonias: una en Los Ángeles, California, y otra en la Ciudad de Nueva York, Nueva York. No obstante, para este 2026, la gala del Golden State se canceló debido a una huelga del sindicato, por lo que sólo se llevará a cabo la edición en la Gran Manzana.

¿A qué hora empiezan los WGA Awards 2026? Horarios en Estados Unidos y Latinoamérica

El Sindicato de Escritores de Nueva York no ha dado a conocer la hora exacta de inicio de la ceremonia, dado que esta NO se transmitirá en vivo. No obstante, si consideramos la gala de 2025, la entrega de este año podría dar inicio a las 7:30 p.m. (hora del este). Dado que Estados Unidos se rige por diversos husos horarios, a continuación, te compartimos la hora de arranque para cada uno de estos:



Hora del Pacífico (PST): 4:30 p.m.

4:30 p.m. Hora de la montaña (MST): 5:30 p.m.

5:30 p.m. Hora central (CST): 6:30 p.m.

6:30 p.m. Hora del Este (EST): 7:30 p.m.

Para España, Reino Unido y los países de Latinoamérica, los horarios quedan de la siguiente manera:



México : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. Guatemala : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. Honduras : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. El Salvador : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. Nicaragua : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. Costa Rica : 06:30 p.m.

: 06:30 p.m. Perú : 07:30 p.m.

: 07:30 p.m. Colombia : 07:30 p.m.

: 07:30 p.m. Panamá : 07:30 p.m.

: 07:30 p.m. Ecuador : 07:30 p.m.

: 07:30 p.m. Venezuela : 08:30 p.m.

: 08:30 p.m. Bolivia : 08:30 p.m.

: 08:30 p.m. República Dominicana : 08:30 p.m.

: 08:30 p.m. Puerto Rico : 08:30 p.m.

: 08:30 p.m. Chile : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Paraguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Argentina : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. Uruguay : 9:30 p.m.

: 9:30 p.m. España : 1:30 a.m. del 9 de marzo

: 1:30 a.m. del 9 de marzo Reino Unido: 12:30 a.m. del 9 de marzo

¿Cómo y dónde ver los WGA Awards 2026?

La única gala que se transmitía en vivo era la de Los Ángeles. No obstante, aún puedes ver los momentos destacados de la ceremonia de Nueva York en las redes sociales del Sindicato (IG @WGAEast), misma que correrá bajo la conducción de Roy Wood Jr.