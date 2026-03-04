Chicharito Hernández sorprende y hace reflexionar a sus seguidores al ritmo de los Bee Gees en un nuevo TikTok, ¿Encontró nuevo equipo?

Desde hace unos años Javier "Chicharito" Hernández se ha vuelto bastante popular en redes sociales donde se ha viralizado su contenido de video, en los que ha dejado ver una facete sobre él más allá de las canchas, en los que ha explorado algunos temas que ciertamente han causado polémica.

En su último Tiktok, el Chicharito habló sobre el despertar de la consciencia, donde deja de lado todas las críticas y se enfoca únicamente en ser feliz, video que ha dividido opiniones dentro de sus seguidores, quienes han mostrado sorpresa con el que hoy por hoy es el máximo goleador de la Selección Nacional de México.

¿Cuál es el último Tiktok del Chicharito?

Para este último video, Javier ha iniciado con la frase “Eres un terrible jugador de futbol, eres un mal padre, estás decepcionando a todo un país que cree en ti”; representando las críticas que ha recibido en los últimos años donde como figura mediática, su vida profesional como personal se ha mezclado, estando en el ojo público.

Justo cuando las críticas comienzan a ser más abrumadoras, la voz de una mujer interrumpe y se dirige a él, explicando que es su consciencia, quien ha tratado de hablar con él pero le explica que estuvo muy ocupado para escucharla.

Esta le dice que nunca satisfará a todos y que solo hay una persona en la que debe de enfocarse, siendo él mismo, tal como en esta última etapa como figura mediática, lejos de las canchas.

Algo que llamó la atención de sus seguidores fue la edición del video, en la que el mundo logra parecer como un pequeño grano en el basto universo para volver a sí mismo y con “More Than a Woman” de los Bee Gees de fondo, Javier despierta agradecido de lo que es su vida.

Javier Hernández y un mensaje positivo en un mundo de redes sociales

Sí, puede que su seguidores le hayan presionado por ser un referente del futbol mexicano, pero también es parte de una carrera deportiva llegar a un punto máximo y proceder a bajar el ritmo y el nivel y más allá de promesas, así ha pasado inevitablemente con el Chicharito, aunque este quiso tener un gran retiro con Chivas.

Desde aquella amarga eliminación ante Cruz Azul en el torneo Apertura 2025, donde Javier falló el penal que significaría la clasificación de Chivas a la semifinal, este se ha quedado y al parecer ya ha aceptado que su tiempo dentro de los terrenos de juego ha pasado, con una nueva etapa que hace lucir feliz y concentrado en sí mismo al mexicano.