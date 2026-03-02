¿Quién es Alexandra Saint Mleux, la esposa de ascendencia mexicana del piloto de Fórmula Uno Charles Leclerc?

Este fin de semana el nombre de Charles Leclerc fue tendencia mundial y el motivo estuvo lejos del asfalto o algún circuito de los que desde hace años lo han posicionado como uno de los mejores pilotos de la Fórmula Uno, sino que esta vez, fue el responsable de titulares debido a su boda con Alexandra Saint Mleux.

Luego de tres años de relación fue que el piloto Charles Leclerc se casó en Mónaco con la francesa Alexandra Saint Mleux quien tiene raíces mexicanas, siendo uno de los eventos del año dentro del mundo del espectáculo, pues ambos se han posicionado como una de las parejas más populares de la actualidad.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Saint Mleux es una influencer y creadora de contenido de 23 años que se ha hecho bastante popular gracias a las redes sociales, donde en Instagram acumula más de 2.3 millones de seguidores, con quienes comparte contenido sobre historia y moda.

Nacida en Italia, de padre argentino y madre mexicana, Alexandra tiene una gran mezcla cultural en su vida. Actualmente estudia Historia del Arte en París, aunque su labor dentro de la filantropía ha destacado, sobre todo en México, donde apoya la educación infantil y el empoderamiento femenino.

¿Cómo se conocieron Alexandra Saint Mleux?

La historia de amor entre Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc fue un flechazo a primera vista, pues se conocieron en el 2023 durante el evento de moda Fashion Week de París y en el Gran Premio de Mónaco semanas después se les vio juntos, dando por iniciados los rumores de una posible relación.

Aunque ambos han mantenido los detalles de su relación, todo el 2024 y 2025 se les ha logrado ver juntos en diferentes eventos públicos, donde relucen las carreras de la Fórmula Uno y demás eventos sociales y deportivos.

En noviembre de 2025 compartieron que se iban a casar y finalmente contrajeron matrimonio en uno de los eventos del año del entorno de la Fórmula Uno y de las socialités.