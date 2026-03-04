¿El personaje consumió al actor? Este es el caso de Cristo Fernández, el actor mexicano que actuó como futbolista profesional y ahora está cerca de convertirse en uno

En los últimos años, la serie de Ted Lasso se ha vuelto una de las más queridas de todas, pues aunque no sepas mucho de futbol, esta historia es una gran combinación de humor, drama y sí, un entorno futbolero que en año mundialista nos caerá muy bien, siendo un proyecto bastante sólido y fresco según la crítica.

Uno de los personajes que aparece en dicha serie es el mexicano Cristo Fernández, quien desde su primera aparición se ganó nuestro corazón con su actitud ante la vida y su icónica frase “Football is life”, la cuál lleva a todos lados como su amor por este deporte que tanto le ha dado, aunque la realidad podría superar a la ficción, pues reportes señalan que el actor podría debutar en el fútbol profesional.

¿El actor Cristo Fernández debutará en el futbol?

El medio Goal reportó que el actor de 35 años habría disputado 30 minutos con el Locomotive FC de El Paso, Texas en su partido amistoso contra el New Mexico United de la United State League de fútbol, lo que vendría siendo la segunda división de este país.

Ante esto, se ha especulado sobre si Cristo Fernández podría recibir un contrato verdadero para formar parte de este equipo de de futbol, por lo que podríamos decir que el personaje consumió al actor…

¿Quién es Cristo Fernández?

Cristobal Fernández es una actor nacido en Guadalajara quien ha aparecido en producciones como: Treintona, soltera y fantástica; el videojuego de Hitman; Transformers: el despertar de las bestias; Sonic 3 o algunos cameos en Spider-Man: No Way Home / Venom 3, aunque el papel que le dio mayor reconocimiento fue como Dani Rojas en Ted Lasso.

En esta serie de fútbol desempeñó el rol de delantero y aunque la historia con Richmond ya ha llegado a su fin, este año habrá una nueva aventura que traerá a Ted y al Coach Beard de regreso.