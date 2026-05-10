Todo lo que debes saber para visitar las playas de Acapulco, donde se rodó parte de La Casa de las Flores

La relación entre México y las grandes producciones de cine, televisión y ahora streaming sigue marcando su historia. No solo se germinan grandes historias en este rincón del planeta sino que sus paisajes se han convertido en locaciones que maravillan al encender la pantalla.

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Con el auge de plataformas como Netflix, México ha vuelto a movilizarse en torno a grandes producciones y la serie La Casa de las Flores es una de ellas. Fue lanzada en 2018 y su éxito le permitió extenderse por tres temporadas, algo que ha dado lugar a la formación de un gran grupo de fanáticos que, entre otras acciones, buscan visitar los lugares en donde se rodaron algunas escenas.

¿Dónde se grabó La Casa de las Flores?

La Inteligencia Artificial (IA) nos sirve de guía en esta oportunidad al precisarnos que La Casa de las Flores es una comedia dramática mexicana creada por Manolo Caro y que su trama gira en torno a la adinerada familia de la Mora, cuya aparente perfección se desmorona cuando sale a la luz la existencia de una casa chica y otros secretos oscuros tras el suicidio de la amante del patriarca.

“La serie destaca por su estética colorida y kistch, así como por abordar temas de clase social, sexualidad y dinámicas familiares con un tono de humor negro y sátira de las telenovelas tradicionales”, añade la aplicación Gemini.

La IA precisa que la serie se filmó principalmente en la Ciudad de México y hubo escenas en Madrid (España). En este punto, Gemini precisó que aunque está fuertemente vinculada a la estética de los destinos turísticos mexicanos, hubo escenas en Acapulco que se centraron principalmente en el desarrollo de la trama durante la primera temporada, en complejos residenciales de Acapulco Diamante y en locaciones costeras.

¿Cómo llegar a las locaciones de La Casa de las Flores?

Gemini destaca que los escenarios elegidos en Acapulco funcionaron para profundizar en la nostalgia de los personajes y como un escape visual que complementó la atmósfera de melodrama moderno que caracteriza a la producción de La Casa de las Flores.

Es en este marco que muchos fanáticos de la serie seguramente habrán pensado en viajar hasta este rincón de México para conocer estos paisajes que fueron parte del rodaje. La IA explica que para organizar un a las costas de Guerrero y seguir el rastro de la familia De la Mora es ideal seguir la siguiente guía detallada que combina los escenarios de La Casa de las Flores con lo mejor del puerto:

El itinerario de La Casa de las Flores: Aunque gran parte de la serie ocurre en la Ciudad de México, Acapulco es el refugio de escape y drama de la familia.



San Andrés Totoltepec (CDMX): Antes de bajar a la costa, puedes visitar la verdadera "Casa de las Flores" (la florería y la mansión). Se encuentra en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la ciudad. Es una propiedad privada en una zona rural tranquila cerca del Ajusco, reconocible por sus distintivas puertas blancas y leones en la entrada.

Acapulco Tradicional: Para capturar la esencia de la serie, debes visitar la zona náutica. Las escenas de yates y el muelle se grabaron en la zona de la Marina y los alrededores de Playa Caleta, que mantienen ese aire de "glamour clásico" que tanto le gusta a Virginia de la Mora.

Guía de playas imprescindibles: Para disfrutar el destino, te recomiendo dividir tu visita según el ambiente que busques:



Playa Caleta y Caletilla: Son las más tradicionales. Sus aguas son muy tranquilas gracias a la Isla de la Roqueta, que actúa como barrera natural. Es el lugar ideal para comer un pescado a la talla.

Puerto Marqués: Una bahía pequeña con oleaje suave, perfecta si viajas con calma.

Pie de la Cuesta: Está a unos minutos del centro. Es famosa por tener las mejores puestas de sol de todo el Pacífico mexicano. Es mar abierto, por lo que el oleaje es fuerte, pero la hilera de hamacas es imbatible.

Playa Condesa: En el corazón de la Zona Dorada. Aquí encontrarás el ambiente más juvenil, bares a pie de playa y el famoso salto en bungee.

Playa Revolcadero (zona diamante): Es la zona más moderna y lujosa, con grandes resorts y centros comerciales. El oleaje es fuerte, ideal para caminar por la arena al atardecer.

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