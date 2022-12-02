¿Disney prepara una versión 3D de Dragon Ball? Así luce Goku.

Pasan los años y pasa el tiempo pero esta serie se mantiene con un número considerable de visualizaciones y popularidad entre su público. Y producto de ello es que hay compañías que se interesan por hacer algo al respecto y este es el caso de Disney que prepara una versión 3D de Dragon Ball y así luce Goku.

Literalmente pasaron más de 36 años desde que Goku apareció por primera vez en un manga de Japón. Y en pleno 2022 acaban de estrenar una cinta cinematográfica que atrapó a las viejas generaciones y atrajo nuevos seguidores. Y ahora se ve que Dragon Ball va a llegar a una instancia antes desconocida como lo es una versión 3D de este producto. Ahora bien, está deuda se va a saldar.

¿Cómo es la versión 3D de Dragon Ball que prepara Disney y como luce Goku?

Si recapitulamos al pasado nos encontramos con que ha habido un proyecto fallido de 20th Century Fox y algunas producciones de muy mala calidad en Japón que rompieron el corazón de los fanáticos de Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan y el resto de la banda de los Guerreros Z.

Dicho esto, estaba la noticia que supuestamente era oficial que habría un Dragon Ball 3D al estilo de Disney pero hay que decir que esto finalmente no era una certeza y en definitiva es falso. Pero, esto no se constituyó en un impedimento para que muchas fans hagan de las suyas y realicen sus propios trabajos de muy buena calidad.

Vuelven los rumores de la 'Dragon Ball de Disney'; ¡esta imagen es fake! Se trata simplemente de una renderización en 3D de Goku creada por el artista @vaanrose, no es nada compartido ni por parte de Disney ni oficial.#dragonball #disney #pixar #anime #otaku #animenews pic.twitter.com/ZfnAJ0TR0m — RadicalExtra (@radicalextra) October 3, 2022

En Twitter circuló una imágen del diseñador Van Rose que es realmente digna de elogiar por el gran trabajo que hizo. Ahora, el problema pasó porque hubo mucha gente que daba por sentado que la versión de Dragon Ball Z por parte de Disney iba a acontecer pero la realidad es que fue una mala interpretación de la gente y el mismo autor de esta labor se defendió diciendo: "no puedo controlar lo que la gente hace". En definitiva, es una ilusión que por ahora no se ha materializado pero no hay por qué resignarse a que esto nunca vaya a acontecer.