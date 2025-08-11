Eres Hermosa: ¡Alerta de beso! Tae no pudo contener más sus sentimientos; esto sucedió en el capítulo 11
Ya todos lo saben: Mi Nam es una mujer, y entre celos y molestias Tae Kyung no puede seguir evitando sus sentimientos y en medio de una discusión le planta un beso.
Go Mi Nam llega como Go Mi Nyu a su presentación del videoclip, pero es descubierta antes de tiempo y su única opción es abrazar a Shin Woo, quien cubriendo su rostro para que no la vean declara ante los medios que a quien abraza es su novia.
Crédito: MBC
Acosados por la prensa Shin Woo sale del auditorio abrazando a Mi Nyu, no dejando que la gente vea su rostro, y como consecuencia Jeremy se entera de que su compañero de A.N.JELL en realidad es una ella.
Crédito: MBC
Una vez solos Mi Nyu le pide una disculpa a Shin Woo por haberlo engañado ya que siempre fue gentil con ella, y él le pregunta si debería estar enfadado con ella, pues realmente no lo está.
Crédito: MBC
Los A.N.JELL se reúnen, y Tae Kyung le pide disculpas a todos ya que él sabía la verdad desde hace tiempo, y pregunta si todos están a bordo del barco para solucionar la situación, algo a lo que acceden.
Crédito: MBC
Así Mi Nyu vuelve a ser Mi Nam para terminar el evento con el que se presentaba el videoclip. Pero antes de ir a festejar que todo salió bien He Yi decide mostrar su verdadera cara y le dice a Tae Kyung que no se iba a deshacer de ella.
Crédito: MBC
Ahora que todo el grupo de Idols sabe que Mi Nam en realidad es una chica parece que las cosas están mucho menos tensas, y Tae Kyung no está muy feliz de que sus compañeros estén interactuando tanto con ella.
Crédito: MBC
Esa misma noche Mi Nam regresa al auditorio para buscar el broche que le había regalado Tae Kyung, y al mismo tiempo él se pregunta dónde está, y no cree que haya ido a buscarlo ya que a Nam le gusta Shin Woo, no le daría tanta importancia al prendedor…
Crédito: MBC
Pero él está muy equivocado, y con tal de sacarse la espinita de la curiosidad también va al auditorio, pero justo antes de encontrarse Tae recibe una llamada de su madre, y se entera que ella está muy enferma y pregunta por él.
Crédito: MBC
Así Mo Hwa Ran se reúne con Tae Kyung, y él accede a trabajar en la canción que tanto le ha estado insistiendo su madre.
Crédito: MBC
Shin Woo, con algunos engaños, le pide a Mi Nam que lo acompañe a aclarar las cosas con su supuesta novia, pero bajo esas intenciones se esconde algo que tal vez no le guste nada a Tae Kyung.
Crédito: MBC
He Yi admite que se siente celosa de que todos le den atención a Mi Nam y a ella no, ya que eso la hace sentir como una mujer ordinaria, pero cuando decide confesarle eso la maquillista de Mi Nam, ella se entera de que Nam quiere regresar al convento de donde salió, algo que seguramente usará en su contra.
Crédito: MBC
Antes de que Mi Nam vaya a verse con Shin Woo, Tae Kyung la intercepta y en medio de gritos donde se reclaman cosas, Tae no lo soporta más y le planta un beso a Mi Nyu.
Crédito: MBC
