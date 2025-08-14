Eres Hermosa: El amor entre Tae Kyung y Mi Nam dura menos que un parpadeo; esto sucedió en el capítulo 14
Todo parece ir de maravilla entre Tae Kyung y Mi Nam, pero la vida no es color de rosa y Mo Hwa Ran se encargará de que su hijo se mantenga lejos de la hija del amor de su vida.
Tae Kyung alcanza y encuentra a Go Mi Nam en el aeropuerto para decirle algo muy importante, y al oído le dice: me gustas. Y sin palabras Mi Nam sigue su camino hacia Busan, siendo el momento interrumpido por las fanáticas de A.N.JELL.
Crédito: MBC
Mientras procesa lo que Tae le dijo, Go Mi Nam olvida viajar con Shin Woo, y él aborda solo el avión hacia Busan, entendiendo por completo la decisión que ella habría tomado, ¿será que por fin deje de insistirle?
Una vez que Tae y Go Mi Nam regresan a la casa de los A.N.JELL, el manager de Mi Nam y Jeremy la confrontan, enterándose por fin que ella siente algo por Tae Kyung, pero Jeremy al escuchar eso sale huyendo del lugar.
Jeremy le confiesa que no puede soportar que a Mi Nam le guste Tae Kyung, ¿por qué no fui yo el elegido? le dice mientras llora, y admite que le iba a dedicar una canción en un programa de radio.
Tae Kyung decide seguir averiguando sobre el gran amor de su madre, Mo Hwa Ran, mientras ella se reúne con Mi Nam, a quien le regala un vestido negro y le dice saber toda la verdad sobre su verdadera identidad.
En esa reunión Mo Hwa Ran le pide que cuide de Tae Kyung, y que prometa que no saldrá lastimado de ninguna de las mentiras que ahora saben los A.N.JELL, y cuando Mi Nam le promete que no le pasará nada es cuando la madre de Tae se da cuenta de que ella debe sentir mucho amor por su hijo.
Después de eso Mi Nam decide irse a dormir, pero Tae Kyung tiene otros planes así que en una cita salen al cine, y después se dedican a contemplar estrellas, momento exacto en donde el idol decide besar por segunda ocasión a Mi Nam.
Y cuando las cosas parecen comenzar a relajarse nos enteramos de que Mo Hwa Ran planea separar a su hijo de Mi Nam, pues por alguna razón no quiere permitir que sean tan cercanos el uno del otro.
Shin Woo regresa de su viaje, y le dice a Mi Nam que no le importa si se siente apenada, pues va a seguir siendo bueno con ella para hacerla sentir incómoda, nerviosa, incluso culpable por cómo lo abandonó.
Pero algunos problemas están por acabarse, pues el Mi Nam real está por regresar a A.N.JELL, pues parece por fin haberse recuperado de su problema de salud, así que todos deberían comenzar a despedirse de Mi Nyu.
En una prueba de sonido Mi Nam se entera de que su padre tuvo un amorío con Mo Hwa Ran, razón por la cual su papá abandono a su mamá, algo que termina esclareciendo con su tía, quien le confiesa que le ocultó todo para que no lo odiara.
Mo Hwa Ran le llama a Tae Kyung, y le dice que él conoce a la hija de su amado, y le da toda la verdad: se trata de Go Mi Nyu, al terminar la llamada Hwa Ran se reúne con Mi Nam, admitiéndole haber tenido algo con él.
Y mientras ellas dos platican, Tae Kyung llega de improvisto, conociendo ahora toda la verdad, tanto de su madre como de aquella a quien había admitido gustar… Y lo que parecía ser el paraíso ahora es el infierno, pues Tae le pide a Nyu que no se le vuelva a acercar.
