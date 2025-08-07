Eres Hermosa: El día de la verdad se acerca, Go Mi Nam ya no será él; esto sucedió en el capítulo 10
Mi Nam no puede con más mentiras y manipulaciones, así que ya lo tiene decidido: dirá toda la verdad el día que presente su videoclip como solista.
El hada falsa le dice a Mi Nam que sabe toda su verdad: es una niña haciéndose pasar por alguien más, y al confesarle eso le exige saber quién de los A.N.JELL es quien le gusta más.
Sin palabras Mi Nam es capaz de delatarse, He Yi lo sabe: le gusta Tae Kyung, y Mi Nam le ruega que por favor no le diga nada a nadie, sin saber que ahora estará bajo el control del hada falsa.
Con la excusa de que Mi Nam se siente mal, He Yi la acompaña hasta la casa para descansar, haciéndose pasar como su amiga protectora mientras entre indirectas le deja en claro que ahora ella es la que manda.
La tía de Mi Nam y Mi Nyu le niega a Mo Hwa Ran que haya forma de localizar a los hijos de su compositor, y con su interés por delante le dice que le ceda los derechos de todo lo que su hermano escribió para ella.
Aunque no lo quiere aparentar, Tae Kyung está bastante preocupado por el estado de Mi Nam, pero decide fingir no estar interesado ni involucrarse en el proceso de mejora de Nam.
Por otro lado está Shin Woo, quien no escatima en demostrar lo mucho que desea ayudar a Mi Nam, le prepara un té y aunque su afecto comienza a ser demasiado evidente, no se molesta por ocultarlo.
Sin embargo nada de su estado mejora, y por la fiebre Mi Nam se desmaya, a lo que Tae Kyung decide actuar de inmediato y llevarla hasta el hospital. Pero Mi Nam reacciona y dice que no entrará porque no quiere que sepan que es una chica.
Después de una fuerte discusión, Mi Nam y Tae Kyung acuerdan no ingresar a la clínica, y una vez de regreso en casa Tae se dedica enteramente a vigilarla y procurarla, y una vez que Mi Nam se recupera, Tae le dice que reconoce su lealtad y que promete cuidar de ella.
Al día siguiente He Yi va a visitar a Go Mi Nam con la intención de seguir amedrentándola, pero Mi Nam ya no lo tolera, y dice que entonces ella misma será quienes les diga a sus compañeros de A.N.JELL quién es realmente y que está enamorada de Tae Kyung.
Después de la conversación con el hada falsa, Mi Nam decide juntarse con sus compañeros para confesarles todo, pero He Yi llega justo a tiempo y se roba la atención de todos, comprando tiempo para seguir con su manipulación.
Después de tantos problemas Tae Kyung descubre el nombre del amor de la vida de su madre, el autor de la canción a la que tiene que darle una segunda vida.
Para tomar un poco de aire fresco, Tae y Mi Nam salen a observar las estrellas, y hablan sobre el gran día en donde se estrenará el videoclip de Mi Nam, y ella le pide a Tae que cuando se revele la verdad prometa fingir que no la conoce.
