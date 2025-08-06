Eres Hermosa: El Hada falsa ya no tolera a Mi Nam con Tae Kyung; esto sucedió en el capítulo 9
Después del cumpleaños de Tae Kyung, Mi Nam debe terminar de grabar su videoclip, pero el hada falsa le hace imposible casi toda su existencia.
Go Mi Nam escucha una conversación privada de Tae Kyung con su madre, después de enterarse de que es su cumpleaños, Mi Nam se pregunta si es que puede hacer algo por él.
En un intento por procurarlo, Mi Nam le lleva agua y café a “escondidas” a Tae Kyung, pero rápidamente es atrapada.
Pero las cosas no salen tan mal, pues Mi Nam logra hacer que Tae salga de paseo, en un intento algo burdo por animarlo en su día especial, y aunque parecía que no, Mi Nam sí logra sacarle una sonrisa.
Al día siguiente tienen que terminar de grabar el videoclip para Mi Nam, y mientras se arreglan, He Yi descubre a Nam con un prendedor, algo que el hada falsa aprovecha para molestarlo y a decirle que parece una niña, y le quiere poner labial.
Para la salvación de Mi Nam llega Shin Woo y Jeremy a defender a su compañero de A.N.JELL del hada falsa.
En la última escena del videoclip Tae y He Yi se besan, algo que Mi Nam presencia en vivo y en directo, no pudiendo evitar sentirse mal.
El hada nacional le roba el prendedor a Mi Nam, y mientras él lo busca desesperadamente le dicen que no puede demorarse pues le habrían preparado una fiesta para celebrar su primer single.
He Yi le muestra a Mi Nam su nuevo prendedor, fingiendo que es solo uno muy parecido al suyo, algo que el integrante de A.N.JELL no cree para nada pero decide seguirle el juego con tal de no tumbar su fachada.
Es hasta que Tae Kyung nota que el hada falsa tenía el prendedor de Mi Nam, y se lo arrebata, dejándola casi al borde del llanto después de haber quedado expuesta.
He Yi obliga a Mi Nam para que cante frente a toda la fiesta, y con una terrible trampa le deja caer un balde de agua fría enfrente de todos. Y cuando todo parecía perdido Tae, Shin Woo y Jeremy se suben con él para terminar de cantar.
Pero el tema del prendedor sigue siendo un problema, Tae Kyung se pregunta si debería de regresárselo a Mi Nam después de que ella le dijera que ya no lo quería.
Mientras los dramas afloran, la tía de Mi Nam se reúne con la madre de Tae Kyung, pues resulta que el papá de Nam y Nyu fue compositor de Mo Hwa Ran, con quien al parecer tuvo una relación muy estrecha.
