Eres Hermosa: Llega el verdadero Mi Nam y Mi Nyu tiene que despedirse; esto sucedió en el capítulo 15

Shin Woo se reúne, más tarde, con Go Mi Nyu y le confiesa algo: cuándo es que supo que era una chica, y le dice que cuando le iba a presentar a su amada era solo una cita para decirle que ella realmente le gustaba, y le dice que él seguirá haciendo todo por ella, y a lo lejos Tae Kyung los observa.