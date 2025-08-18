Eres Hermosa: Llega el verdadero Mi Nam y Mi Nyu tiene que despedirse; esto sucedió en el capítulo 15
Mo Hwa Ran arruina la relación de Mi Nyu con Tae Kyung, y el tiempo se les acaba pues llegó el día en el que el verdadero Mi Nam haga su aparición pública.
Tae Kyung le dice a Go Mi Nam que recupere la relación con su madrastra, dolido ante el hecho de que Mo Hwa Ran lo abandonó a él, su hijo biológico, por estar con los hijos de su amante, y le dice a Mi Nam que no se vuelva a cruzar por su camino, dejándola tirada mientras llora.
El reportero se reúne con He Yi, y le dice que sabe que Go Mi Nam y Go Mi Nyu son la misma persona, y le pregunta si es mujer u hombre, y la hada falsa niega saber ninguna de las respuestas que le está exigiendo, así que He Yi decide desmayarse.
Shin Woo y el manager de Mi Nam deciden mandarla de viaje a Japón, como una excusa para despedirse del grupo en lo que regresa el verdadero Go Mi Nam, evitando así que se entreviste con el reportero que está siguiendo toda la historia de la farsa.
En un día donde pueden disfrutar tiempo libre, Jeremy, Shin Woo y Go Mi Nam se relajan en la playa, sin saber que están siendo fotografiados y seguidos por el reportero que ya sabe toda la verdad y solo necesita tener contundentes pruebas.
Shin Woo se reúne, más tarde, con Go Mi Nyu y le confiesa algo: cuándo es que supo que era una chica, y le dice que cuando le iba a presentar a su amada era solo una cita para decirle que ella realmente le gustaba, y le dice que él seguirá haciendo todo por ella, y a lo lejos Tae Kyung los observa.
Después de un incómodo abrazo, Mi Nyu le pide que la suelte, y que le apena que esté sufriendo, pero que su respuesta no cambia, ya no quiere ser retenida por él ni volver a lastimarlo, y Shin Woo se queda solo mientras las lágrimas brotan de sus ojos.
Tae Kyung después de ver a Mi Nyu y Shin Woo abrazarse, se reúne con ella, reclamándole si estaba muy ocupada, pues la estaba buscando para entregarle algo importante: un sobre con la fotografía de su mamá, a quien Mi Nyu nunca pudo conocer.
Mientras tanto Mo Hwa Ran se entera de algo que tal vez sabía pero que estuvo negando por mucho tiempo: la canción que había hecho el padre de Mi Nyu no era con dedicatoria para ella, si no para la madre de sus dos gemelos, y ella la robó solo por dinero.
Al día siguiente y de regreso de Japón, Tae Kyung habla con He Yi y le dice que su relación falsa ya habría terminado pues ese mismo día regresaba el verdadero Mi Nam, y la deja con lágrimas en los ojos, molesta por cómo la había dejado, sin saber sus verdaderos sentimientos.
Tae Kyung termina enterándose que su madre habría robado la canción que tanto presume se la habían dedicado. Sin poder soportar la noticia, Tae interrumpe la grabación de su mamá, y le dice todo lo que acaba de saber: que el autor nunca sintió nada por ella.
Jeremy y Shin Woo se despiden por fin de Mi Nyu, quien debe de ocultarse debido a que el verdadero Mi Nam ya está en el aeropuerto esperándolos, y mientras ellos lo buscan, Tae Kyung llega a buscar a Mi Nyu para darle a conocer la verdad sobre Mo Hwa Ran y su padre.
Mientras los A.N.JELL y He Yi conocen al verdadero Mi Nam, Tae Kyung decide viajar hasta Japón para volver a encontrarse con Mi Nyu y decirle lo que ahora sabe, y él le pide una disculpa por todo lo que su madre ocasionó, pero Mi Nyu le pide que evite que Mo Hwa Ran cante la canción de su padre.
