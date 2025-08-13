Eres Hermosa: ¡Mi Nam y Tae Kyung no pueden ocultar sus sentimientos!; esto sucedió en el capítulo 12
Por más que lo intentan Mi Nam y Tae Kyung no pueden evitar demostrar lo que sienten el uno por el otro, ¿será que por fin admitan gustarse e inicie algo más entre ellos?
Mi Nam y Tae Kyung, después de una gran discusión, se dieron un beso, hecho que sorprendió a los dos ya que Tae actuó sin pensarlo y Nam definitivamente no se lo esperaba.
Después del beso viven un momento bastante incómodo, y Tae decide irse rápidamente de ahí, mientras que Go Mi Nam admite sentir fuegos artificiales en su corazón.
Pero Mi Nam recibe una llamada de Shin Woo, se le había olvidado la reunión que había acordado con él, y con la incertidumbre más grande que nunca Shin Woo decide ir a buscarla.
He Yi se topa con Tae Kyung, y Mi Nam los escucha hablar: Tae dice que Mi Nam es solo un chico más para él, y que definitivamente sabe que no sentirá nada por él, en una manipulada conversación con el hada falsa.
Destrozada después de haber escuchado eso, Mi Nam no puede evitar ponerse a llorar, y así se topa con Shin Woo, quien harto por la falta de consideración de Mi Nam le dice que ya no quiere estarla procurando, pero no puede sostener sus palabras por mucho, ya que el cariño que le tiene es más grande.
Tae Kyung se reúne con su madre, y descubre que ella estuvo criando a los gemelos del hombre del que estuvo enamorada, pero después les perdió el rastro. Y así, demostrando que no tiene corazón, Mo Hwa Ran le dice que ella sí quería a esos niños, no como a él.
Tiempo después y en un intento burdo por ignorar sus sentimientos, Tae Kyung y Mi Nam vuelven a hablar, y mutuamente se venden el discurso de que están bien y que no les afectó en nada el beso que se dieron.
He Yi se entera de que Tae cree que Mi Nam está enamorada de Shin Woo, información que claramente utilizará a su favor pues planea convencerlo aún más de que Mi Nam y Shin Woo podrían tener algo.
Entre He Yi y la maquillista del grupo se organizan para que Mi Nam se vista como mujer y como si fuera algo fortuito, se encontrara con Shin Woo, quien no puede evitar asombrarse por lo hermosa que Mi Nam se ve.
Y con el malévolo plan por fin ejecutado, He Yi y Tae Kyung entran al vivero donde Mi Nam y Shin Woo platican, así He Yi le hace creer a Tae que ellos dos estaban en una cita, y Nam no puede evitar sentir el corazón roto.
Shin Woo ya no lo tolera, no le gusta ver llorar a Mi Nam, y sabe que sus sentimientos son hacia Tae Kyung, y no puede evitar decirle que abra los ojos, pues Tae no es capaz de ver lo que él puede ver.
He Yi se reúne con Mi Nam, pero son encontradas por el periodista que está detrás de la investigación de la chica misteriosa de Shin Woo y Tae Kyung, por lo que la hada falsa decide ayudarle a Mi Nam a salir corriendo de ahí, ¿será que están a punto de descubrirla?
Pero gracias al manager de Mi Nam, Tae logra unir varias piezas, y se da cuenta que él es a quien realmente quiere Mi Nyu, y en otro arrebato va a buscarla para decirle que lo sabe todo y que le “permite” gustarle y que solo quiere que lo ve a él de ahora en adelante.
