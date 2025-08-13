Eres Hermosa: El reportero descubre la verdad de Go Mi Nam; esto sucedió en el capítulo 13
Mientras los A.N.JELL hacen todo para ocultar la verdad de Go Mi Nam, el reportero encuentra una pista clave la cual los idols tendrán que aprender a sortear para no ser evidenciados.
Tae Kyung decide hablarle de frente a Go Mi Nam después de darse cuenta que ella realmente está enamorada de él y no de Shin Woo: “yo te permito gustarte desde hoy y en adelante”; pero esto no resulto en lo que esperábamos, pues Mi Nam se estaría uniendo al club de fans que quieren a Tae, nada más que eso.
Mientras tanto el periodista entrometido sigue buscando pistas respecto a la misteriosa chica que se reunió con Shin Woo y He Yi, y por pura suerte encuentra una fotografía de Mi Nam vestida como Mi Nyu, dándose cuenta rápidamente de toda la farsa que el grupo A.N.JELL había hecho.
La tía de Mi Nam sigue entrometiéndosela en la vida de Mo Hwa Ran, pues le pregunta por qué quiere localizar a los gemelos de su hermano y si la cicatriz que tiene es por una cesárea, ¿tiene un hijo?
El periodista no pierde el tiempo y rápidamente se reúne con el manager de A.N.JELL, Shin Woo y Jeremy, exigiéndoles saber quién esa misteriosa chica que estuvo en diferentes eventos del grupo de idols, pero logran venderle que la chica misteriosa es solo la hermana gemela de Mi Nam.
El problema es que le ofrecen al reportero hablar directamente con Mi Nyu, para que la entreviste y deje de creer que Mi Nam es una mujer, y así deberá fingir que está en una relación con Shin Woo, algo para comprar tiempo y acallar los rumores.
Al mismo tiempo descubrimos que Mo Hwa Ran quiere reversionar la canción porque planea darle la mitad de las regalías a los hijos de aquel a quien amó con todo su corazón, pues se siente en deuda al haberlos dejado huérfanos, pues Mi Nam y Mi Nyu perdieron a su madre durante el parto.
Ya enterada la tía de Mi Nam, ella decide llevarlo con Mo Hwa Ran, y una vez que se reúnen Hwa Ran no le cuenta toda la verdad, e incluso le niega saber qué es lo que sucedió realmente con su mamá, y rápidamente se da cuenta que Mi Nam es realmente Mi Nyu…
He Yi sigue con su plan de que todos odien a Mi Nam, y le da unos regalos que Shin Woo tenía preparados para ella, algo que le molesta demasiado a Shin Woo, pues el hada falsa lo deja en evidencia demostrándole a todos que realmente él está enamorado de Nam.
Con mucha curiosidad Hwa Ran va a visitar la casa de los A.N.JELL y se entera que Mi Nam se lleva muy bien con Tae Kyung, algo que tiene que ver ella con sus propios ojos.
Shin Woo y Mi Nam deben viajar hasta Busan para darle la noticia a los padres del idol de que ellos dos están saliendo, en un plan casi perfecto para estar juntos todo un día completo.
Tae se entera de ese viaje y no tolera que los dos estén juntos, solos. Pero mientras eso sucede Shin Woo le da un ultimátum a Mi Nam y le dice que si ella puede avanzar día tras día, sería un inicio, y que si es capaz de hacerlo lo siga hacia Busan.
En lo que Mi Nam se decide, Tae Kyung ya ha llegado al aeropuerto y una vez que desiste de buscarla es cuando la encuentra, pues ella decidió no partir junto con Shin Woo.
