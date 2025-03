¡Mujeres que transformaron el mundo de los Videojuegos!

Personajes como Ellie de The Last of Us, Cortana de Halo, 2B de NieR: Automata y Clare Redfield de Resident Evil han sido fundamentales en la transformación de la representación femenina en los videojuegos. Ellie, por ejemplo, evoluciona de una adolescente vulnerable a una líder fuerte y compleja, reflejando la creciente profundidad y autonomía de las heroínas digitales. Cortana, inicialmente una inteligencia artificial, se presenta como una figura poderosa y sabia, mientras que 2B y Clare desafían estereotipos al ser protagonistas competentes y resilientes. Estos personajes han contribuido a desplazar la imagen de la mujer objeto y sumisa, promoviendo una representación más equitativa y realista en la industria del videojuego.