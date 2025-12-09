Esta película de Tom Hanks no fue exitosa en su estreno, pero ahora todos la aman: tienes que verla por esta razón

La película ‘Un vecino gruñón’ pasó casi desapercibida cuando llegó a cines en 2022. Recaudó poco más de 113 millones de dólares, según Box Office Mojo, una cifra modesta para una producción encabezada por Tom Hanks. Sin embargo, el destino le tenía guardada una segunda vida: regresó en streaming y quienes la descubren hoy no dejan de recomendarla.

De qué trata ‘Un Vecino Gruñón’, la película de Tom Hanks que todos aman

La película ‘Un Vecino Gruñón’ es una adaptación de un filme sueco llamado “Un hombre llamado Ove”, que cuenta la historia de Otto Anderson, un hombre solitario que ha tenido una vida muy larga en su barrio, al que cuida como uno de sus hijos. Quiere que todo esté en orden y que nadie haga alboroto.

Las cosas empeoran cuando su esposa fallece, dejándolo amargado y triste. Sin embargo, las cosas cambian cuando una nueva familia se muda al barrio. Es ahí cuando entran Mariana Treviño y Manuel García-Rulfo en sus papeles como Marisol y Tommy, quienes serán los responsables de devolverle la luz al protagonista.

Así que, si te interesa la trama, no dudes en echarle un ojo en Netflix, pues ha llegado en la cima del Top 10 esta semana, superando títulos como “ Un robo muy navideño ”, “Frankenstein” y “Las Guerreras K-Pop”, que están en tendencia desde hace 24 semanas. Cabe señalar que la producción originalmente pertenece a Warner Bros., es decir, en HBO Max.

“Un Vecino Gruñón” está disponible en streaming y es perfecta para Navidad.|(ESPECIAL)

Qué ha sido de la vida de Tom Hanks: ¿dónde está?

Tom Hanks, de 69 años, se encuentra activo y reside en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos. Hace poco generó preocupación entre sus fans al anunciar que tuvo problemas de salud relacionados con la diabetes tipo 2, pero pudo salir adelante sin mayor problema. Sus últimos proyectos fueron ‘Master of the Air’ que estrenó en 2024, así como la película ‘Here’, que salió el mismo año.

¿En qué otras películas aparece Tom Hanks?

Tom Hanks es un actor con una gran carrera artística. Muchos lo recuerdan por su papel protagónico en ‘Forrest Gump’ en 1994, pero ha tenido otras actuaciones destacadas. Algunas de las más aplaudidas en “Náufrago” (2000), “1968: El año que cambió la historia” (2018) y “Los amos del aire” (2024), por mencionar algunas.