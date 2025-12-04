Todos están viendo esta nueva película navideña: es una divertida comedia que dura solo una hora y media.

A días de la Navidad, nada mejor que disfrutar de una maratón de títulos festivos para contagiarse del espíritu de las fiestas. Si buscas lo último en este estilo, se acaba de estrenar una película navideña que ya ha conquistado a millones de espectadores en más de 70 países y se ha convertido en un éxito en las plataformas de streaming.

‘Un robo muy navideño’ es la nueva comedia romántica de atracos con un ida y vuelta delirante, dirigida por Michael Fimognari (‘A todos los chicos: para siempre’) y protagonizada por Olivia Holt (‘Cruel Summer’) y Connor Swindells (‘Sex Education’), superando incluso la popularidad de ‘Frankenstein’.

¿De qué trata ‘Un robo muy navideño’ ?

IMDb señala que la historia sigue a dos ladrones poco convencionales que, en plena temporada de villancicos y regalos, planifican un golpe lleno de giros y sorpresas. Entre persecuciones, confusiones y encuentros románticos, descubrirán que la verdadera felicidad no siempre se encuentra donde uno la espera.

A este dúo dinámico que desborda la pantalla se suma un sólido reparto conformado por Calum Sivyer como Brianna, Ed Kear en el papel de Emcee, Pierre Bergman como Eddie, y James Dryden y Leo Stein. Todos ellos aportan energía y momentos memorables que refuerzan la diversión y el encanto de la película.

¿Qué dicen las críticas de la película ‘Un robo muy navideño’ ?

“Un robo muy navideño” no aspira a ser una obra maestra, pero cumple con su propósito: ofrecer una comedia romántica ligera con acción, humor y un ambiente navideño agradable. La crítica la ha recibido con buenos comentarios, alcanzando un 67% en Rotten Tomatoes.

En Metacritic, su calificación es más modesta, con un 58, aunque sigue destacando por su combinación de situaciones cómicas y romance.

Fuente: Captura de pantalla. Esta película navideña de atracos y romance, con giros divertidos y un reparto lleno de energía.

Entre sus puntos débiles, algunos críticos mencionan que ciertas escenas requieren suspender la lógica y que algunos giros de la historia pueden resultar previsibles. Además, mientras que el romance convence en varios momentos, otros lo consideran poco sólido, y la ambientación navideña podría haberse explotado con mayor fuerza.

Aun con estas observaciones, se mantiene como un film perfecto para compartir en familia. Con sus situaciones cómicas, romance desenfadado y acción ligera, es ideal para verla entre risas y comentarios, disfrutando del espíritu festivo y de la diversión sin complicaciones.