¿'Los ilusionistas 3' tiene escena post créditos como sus películas anteriores? Esto se sabe

‘Los Ilusionistas 3’ se estrenó en México este jueves 13 de noviembre y ha sorprendido a muchos fans que esperaban el regreso de los atracadores más talentosos del mundo. Sin embargo, quienes aún no la ven se preguntan: ¿tiene escena postcréditos? Esto para saber si deben quedarse hasta el final y no perderse ningún detalle. Aquí te contamos lo que se sabe.

Durante las dos primeras películas de Los Ilusionistas hubo escenas después de los créditos que dejaron abierta la posibilidad de una continuación. En esta ocasión, la sorpresa no llega en forma de escena postcréditos… porque no hay.

Según ComicBook, un personaje clave hace una aparición justo al final del filme, lo que da esperanza de que la historia continúe en una cuarta película. Eso sí, la producción aún no confirma que el proyecto esté en desarrollo de manera oficial.

(ESPECIAL/Lionsgate) ‘Los Ilusionistas 3' ya está disponible en cines.

¿De qué trata ‘Los Ilusionistas 3’?

La sinopsis oficial de Los Ilusionistas 3 señala que, en esta nueva entrega, los atracadores buscarán algo más grande de lo que hicieron en 2016. La historia continúa con el grupo conformado por J. Daniel Atlas, Merritt McKinny, Jack Wilder y Henley Reeves, quienes se mantienen lejos de los reflectores y de la atención del público, pero pronto regresan convocados por “El Ojo” —a través de Dylan Rhodes— para una nueva misión.

Esta vez, el plan consiste en infiltrarse en la compañía minera Vanderberg para exponer los crímenes y la corrupción que ahí se esconden. ¿Lograrán su cometido?

Este es el reparto de ‘Los Ilusionistas 3’: quién es quién

Para “Los Ilusionistas 3” regresan actores principales en sus respectivos papeles, pero también se añaden nuevos personajes que valen la pena analizar durante la proyección:



Jesse Eisenberg es J. Daniel Atlas.

Woody Harrelson es Merritt McKinney.

Dave Franco interpreta Jack Wilder.

Isla Fisher regresa como Henley Reeves.

Justice Smith es Charlie.

Dominic Sessa es Bosco.

Ariana Greenblatt interpreta a June.

Rosamud Pike interpreta a Veronika Vanderberg.

Morgan Freeman es Thaddeus Bradley.

Así que, si tienes mucha emoción por ver esta increíble película, no dejes pasar cada detalle.