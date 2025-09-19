La INTENSA rutina de ejercicio que presume Dua Lipa y que enciende las redes sociales

En los últimos años, hemos visto a Dua Lipa convertirse en una de las figuras pop más reconocidas y destacadas, donde además de su música, sus presentaciones en vivo lucen bastante al estar llenas de coreografías, las cuáles no serían lo mismo sin toda la exigencia que concierto a concierto pone, mostrándonos su increíble estado físico y condición física.

Recientemente compartió un video donde reveló uno de sus mayores ejercicios para mantenerse en forma: ¡Los pilates! Así es, Dua Lipa también está en su era pilates y compartió la rutina con la que logra mantenerse en gran forma y de paso incendió las redes.

¿Cuál es la rutina de Dua Lipa en pilates?

A través de un post, la cantante británica reveló la rutina que practica arduamente en pilates, la cuál, en palabras de la artista, se volvió una actividad que hizo parte de su vida cotidiana en la que ciertamente ha encontrado bienestar.

En este nuevo post, Dua nos compartió de forma breve parte de su intensa rutina de Reformer Pilates, la cuál realiza casi de manera cotidiana toda su semana, incluso cuando esta se encuentra de gira. El reformer es ese aparato con poleas, plataforma deslizante, muelles, bandas, etc., que permite hacer resistencia más controlada, lo que a decir verdad le ha funcionado muy bien.

En otras ocasiones ha dejado saber que también toma clases estándar de Pilates de suelo (“mat Pilates”), en las que realiza movimientos un poco más lentos, controlados y se enfoca en controlar su respiración, el core, la estabilidad y la alineación corporal.

Como si fuera poco, Dua Lipa anunció que se volvió cofundadora y directora creativa de una marca de fitness, la cuál está enfocada en los pilates con la que buscará irá más allá de un entrenamiento en casa, pues planea crear un estilo de vida diseñado para fluir con las personas.