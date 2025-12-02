¡Cerrando con broche de oro! Dua Lipa, Bad Bunny, Marilyn Manson, Caifanes, Junior H y MÁS: Estos son los MEJORES CONCIERTOS que habrá en CDMX este diciembre de 2025
¡Sin duda cerraremos el año con broche de oro con algunos de los conciertos más esperados de todo el 2025!
Estamos despidiendo el año con mucho gusto y nostalgia de todos los grandes conciertos, festivales y eventos que hemos vivido, entramos al último mes del 2025 para cerrar con broche de oro, pues estamos por vivir algunas de las noches más esperadas.
Desde Dua Lipa, Marilyn Manson hasta Bad Bunny, las noches de diciembre de 2025 en la CDMX será mágicas y llenas de música, por lo que te compartiremos nuestra guía con los mejores conciertos que NO te puedes perder.
¿Qué conciertos habrá en CDMX en diciembre de 2025?
- Dua Lipa - La artista de nacionalidad albanesa e inglesa ofrecerá tres noches como parte de su gira ‘Radical Optimism’ en el Estadio GNP de la CDMX los próximos 1, 3 y 5 de diciembre.
- t.A.T.u. - Una de las bandas rusas que fueron furor de principios de los dosmiles estará presentándose los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre en el venue conocido como “La Maraka”.
- Devendra Banhart - El artista estadounidense de folk estará llegando con sus mejores canciones este martes 2 de diciembre al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
- Florencia Bertortti - La cantante argentina estará llegando con sus “flores amarillas” a la Arena Ciudad de México este 2 de diciembre en lo que será un concierto lleno de hits.
- Kevin Kaarl - Uno de los artistas mexicanos más aclamados de los últimos años quien además de las redes, ha conquistado corazones llegará al Auditorio Nacional en una fecha doble este viernes 05 y sábado 06.
- Caifanes - ¡Mejor pongan a Caifanes! - Una de las bandas que no necesita presentación pues ha marcado como pocas el rock mexicano llegará al Palacio de los Deportes este viernes 05, sábado 06, domingo 07, sábado 20 y 21 de diciembre de diciembre.
- Knot Fest - El sábado 06 de diciembre viviremos otra emocionante edición de uno de los festivales de metal más grandes de toda Latinoamérica en el Estadio Fray Nano, donde estará: Marilyn Manson, Falling In Reverse, While She Sleeps, Shinedown entre otras.
- Bad Bunny - El Conejo Malo llegará con todo y su Casita al Estadio GNP de la CDMX los próximos 10, 11, 12, 15, 19, 20 y 21 de diciembre en unos de los conciertos más esperados por todo México.
- Los Ángeles Azules - Una de las agrupaciones más emblemáticas de Iztapalapa y todo México ofrecerán un par de conciertos mágicos este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre en el Auditorio Nacional.
- DLD - Una de las bandas de rock más queridas de todo México ofrecerá un par de noches imperdibles en La Maraka este 12 y 13 de diciembre donde cantarán sus mejores éxitos.
- The Rasmus - Una de las bandas finlandesas más icónicas de este siglo llegarán al Velódromo Olímpico este sábado 13 de diciembre en un concierto imperdible.
- Fernando Delgadillo - El que es considerado como uno de los mejores cantantes de trova estará brindando una noche única en el Lunario del Auditorio Nacional el sábado 13.
- Rey Pila - La banda originaria de la CDMX que ha revolucionado la música rock - indie ofrecerá un concierto imperdible en el Foro Puebla este sábado 13 como parte del décimo aniversario de su disco “The Future Sugar”.
- Junior H - Tras haber reagendado una de sus fechas en la Ciudad de México, el “sad boy” llegará con sus corridos tumbados a la Plaza de Toros este domingo 14 de diciembre.
- Toto - Una de las bandas más entrañables de los 80’s llegará al Palacio de los Deportes este martes 16 de diciembre en una noche llena de hits que marcaron a más de una generación.
- KATSEYE - Una de las revelaciones del 2025 como parte del grupo de HYBE llegará al Teatro Metropólitan este martes 16 en lo que será un concierto para la historia pues su crecimiento está siendo global.
- Charles Ans - La noche del jueves 18 de diciembre el que es uno de los raperos más destacados de todo México hará mover las manos a su ritmo en el Foro Indie Rocks!
- Mario Bautista - Quien es considerado como uno de los ídolos pop más populares de los últimos años ofrecerá un show único en el Foro Puebla este jueves 18 de diciembre.
- Banda MS de Sergio Lizárraga - Esta increíble agrupación ofrecerá un par de conciertos en la Arena Ciudad de México este viernes 19 y sábado 20 de diciembre donde cantar y bailar es obligación.
- Alfredo Olivas - El cantante de regional estará dando dos conciertos llenos de sus mejores canciones este 19 y 20 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros “La México” que no te querrás perder.