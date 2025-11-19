OFICIAL: Esta será la banda que abrirá los conciertos de Bad Bunny en CDMX

A días de que inicie la gira de Bad Bunny "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", se confirmó la banda que abrirá todos sus conciertos, misma con la que llegará al Estadio GNP de la Ciudad de México en el mes de diciembre y que harán cantar y bailar a toda la capital durante su estancia en nuestro país.

Se trata de la agrupación puertorriqueña conocida como Chuwi, la cuál está conformada por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, mismos con quienes Benito lanzó la canción WELTiTA, una de las canciones más reproducidas de su último disco y con quienes ha cantado en vivo durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico.

¿Quiénes son Chuwi?

Este grupo fue fundado por los hermanos Aldarondo en la ciudad de Isabela, en Puerto Rico y ha sido influenciada por el contexto social de las protestas en su país, y en sus temas abordan temas como la independencia de Puerto Rico, la migración y la gentrificación.

Si bien, el disco de último disco de Bad Bunny es “una fiesta”, no podemos hacer de lado el mensaje social con el que ha cargado toda esta fase musical, sobre todo en defensa de la gente latina, por lo cuál no ofrecerá conciertos en Estados Unidos (Más que su presentación en el Super Bowl).

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en México?

“El Conejo Malo” llegará a la Ciudad de México con toda y su “Casita” con 8 conciertos en total, los cuales fueron soldout en cuestión de minutos, pues para ser sinceros el territorio azteca es uno de los lugares donde más se escucha la música de Bad Bunny.

Sus conciertos en la CDMX están programados para el mes de diciembre, donde desde hace meses supimos que el "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" llegará los siguientes: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21, con los que Bad Bunny hará vibrar el Estadio GNP en una de las giras más esperadas.