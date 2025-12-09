Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto de Rosalía en México 2026

Hace unos días la Motomami, o ahora “Madre Rosalía ”, sorprendió al mundo con el anuncio de su gira ‘LUX Tour 2026’ con la cual además de presentarse en gran parte del mundo el próximo año, estará llegando a diferentes ciudades de México para presentar esta obra tan llamativa como aclamada por la prensa y por los fanáticos.

La artista española se ha vuelto una de las artistas pop más revolucionarias de los últimos años, donde en cada álbum se ha reinventado y le ha dado un significado hasta al mínimo detalle, por lo que todos sus fans mexicanos quieren verla en vivo y nosotros te contaremos TODO lo que debes de saber sobre las preventas y ventas oficiales de sus conciertos.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Rosalía?

Las preventas y ventas para todas sus fechas en México serán los mismos días, sin importar las ciudades, por lo que es importante que estés al pendiente sobre los horarios y no te quedes fuera.

Es importante mencionar que la venta de los boletos para CDMX y Guadalajara estarán a cargo de TicketMaster, mientras que para la fecha en Monterrey, será SuperBoletos.



8 de diciembre 9:00 am - Venta Beyond

9:00 am - Venta Beyond 9 de diciembre 9:00 AM - Venta a Fans

9:00 AM - Venta a Fans 9 de diciembre 11:00 AM - Preventa Priority

11:00 AM - Preventa Priority 10 de diciembre 11:00 AM - Preventa Banamex

11:00 AM - Preventa Banamex 11 de diciembre 11:00 AM - Venta General

¿Cuándo serán los conciertos de Rosalía en México?

Arena VFG (Guadalajara): 15 de agosto



Palacio de los Deportes (CDMX): 24 y 26 de agosto



Arena Monterrey (Nuevo León): 19 de agosto

¿Cuál es el precio de los boletos de Rosalía para sus conciertos de México este 2026?

Si bien, es importante mencionar que estos conciertos será en sedes muy distintas, esto podría cambiar ligeramente los precios respecto a las proporciones del gran show que Rosalía traerá a México:

Precios de LUX Tour de Rosalía en la Arena VFG (Guadalajara)

PIT: $4,451

GP1-4: $3,199

GP5-8: $2,827

General: $2,467

100: $2,083

Plata: $1,711

200: $1,339

300: $967

Precios de LUX Tour de Rosalía en la Arena Monterrey (Monterrey)

Cancha VIP: $4,490

Oro: $4,234

Banco Azteca: $4,234

Coke Studio: $4,234

McCormick: $4,234

Doritos: $4,234

Megacable: $4,234

Osel: $4,234

Plus Ultra: $4,234

Barrera: $3,364

Super Palco: $3,364

Cancha General: $2,498

DISCAP: $2,486

Butaca: $2,486

Preferente: $1,482

Luneta: $1,004

Balcón: $850

Precios LUX Tour de Rosalía en el Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

PIT: $4,947

FLOOR: $3,211

Nivel B: $4,327

Nivel C: $2,715

Nivel D: $1,971

Nivel E: $1,599

Nivel EE: $1,227

¿Cuánto cuestan los paquetes del concierto de Rosalía?

Sí, como bien leíste, esos son los precios de las entradas para el concierto de Rosalía, pero se ha informado que también habran paquetes que ofrecerán una experiencia aún más LUX, donde podrías encontrar el Paquete Diamond VIP el cuál tiene un precio de $22,874.

También se encontrará disponible el Paquete Rosalía Gold VIP que costará $14,672 pesitos y por último, el Paquete Rosalía Silver VIP, mismo que tiene un precio de $12,041.