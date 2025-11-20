¿Rosalía copió a Jenni Rivera? Fans señalan ciertas similitudes en estos aspectos de LUX:

Desde hace unas semanas Rosalía ha sido tema de conversación debido al lanzamiento de su álbum ‘LUX’, un trabajo de estudio que ha llegado a sacudir la industria de la música y la nueva era con la que ha presentado este ambicioso proyecto, donde la estética es una parte esencial de este trabajo conceptual.

Abordando a grandes rasgos, el concepto estético y lírico sobre el que ha trabajado ‘LUX’ ha sido claro y aunque sus fans lucen muy felices y sorprendidos con esta nueva era, los seguidores de Jenni Rivera se han pronunciado respecto a un supuesto plagio debido al escenario de su nueva gira.

¿Rosalía copió el escenario de Jenni Rivera?

Algunos fans de “La Gran Señora” han señalado a Rosalía como "poco original" ya que el presunto escenario que usará en su próxima gira mundial muy similar al que usó Jenni Rivera en su último concierto, el cuál es muy recordado por todos sus fans como uno de los mejores.

A través de filtraciones sobre sus posibles primeras fechas de “La Motonami” en Estados Unidos fue que supimos cómo sería el escenario de Rosalía, y la verdad es que la similitud sí es considerable:

Imagen tomada de redes sociales

¿Cuál fue el último concierto de Jenni Rivera?

El último concierto de Jenni Rivera fue en la mítica Arena Monterrey aquel 8 de diciembre del año 2012. Se sabe que el show duró cerca de cuatro horas y que asistieron más de 17,000 personas, en una de las noches más recordadas y queridas de "La Diva de la Banda".

La versión oficial, señala que tras este concierto, Jenni abordó un avión que se estrelló en las primeras horas del día siguiente, el 9 de diciembre de 2012, en uno de los días más tristes de la música mexicana.

Imagen tomada de YouTube @selenalalegende

¿Cuándo inicia la gira de Rosalía?

A falta de un anuncio oficial, Rosalía estaría por confirmar las fechas de tu tour mundial en los próximos días, mismo que de acuerdo con las filtraciones, se espera que inicie en España en marzo y que de ahí llegue a Estados Unidos.

Se espera que el tour de ‘LUX’ llegue a Latinoamérica en la segunda parte del año, con lo que habría que estar atentos a los conciertos que confirme en México, donde posiblemente ofrezca conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

