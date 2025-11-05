Tyler, the Creator, Guns N’ Roses, Deftones, The Killers y MÁS: Festival Tecate Pal’ Norte REVELA su cartel de la edición 2026

Tras meses de mucha espera y rumores por fin este miércoles pudimos conocer el cartel completo del Festival Tecate Pal’ Norte 2026 y estamos felices de que se hayan cumplido algunas de nuestras predicciones.

Sin duda, este festival de música se ha hecho de gran popularidad y reconocimiento en los últimos años y este cartel es una muestra de ello, pues contar con: Tyler, the Creator, Gun's N' Roses, Deftones, The Killers, Zoé e Interpol.

¿Cuál es e cartel completo del Pal' Norte 2026?

La revelación de este esperado cartel llegó dividida por día, siendo un gran acierto para los fans que deseen asistir solamente a ver a sus bandas favoritas sin la necesidad de comprar todo el abono para el festival, el cuál tiene el siguiente orden:

Viernes 27 de marzo

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze (DJ Set)

Royel Otis

Molotov (Acústico)

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres (DJ Set)

DLD

Cuco (Acústico)

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances (DJ Set)

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

Sábado 28 de marzo

Guns N' Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy on the Drums

El Bogueto

Love of Lesbian (Acústico)

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo (Acústico)

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoíres

Miky Huidobró

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Domingo 29 de marzo

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha (Acústico)

Aitana

Moenia

Gryffin

Rusowsky

Los Claxons

Love of Lesbian

C-Kan

Kikuo

Daniela Spalla

La Gusana Ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

El Haragán y Cía

Marky Ramone

Reyno

3BallMTY

Austin Millz

Silvestre y La Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Riqué

¿Cuánto cuestan los boletos del Pal’ Norte?

Tras la venta del Abono Tempranero pudimos saber que el festival tendrá diferentes tipos de boletos y precios, mismos que tenían los siguientes precios (más cargos por servicios):

Abono General: $4,590

Abono General +: $5,725

Abono Ascendente: $7,125

Abono VIP: $9,625

Durante esta primera venta las entradas en Fase 1 se agotaron rápidamente, por lo que ahora en Fase 2, cuestan:

Abono General: $4,590

Abono General +: $5,725

Abono Ascendente: $7,125

Abono VIP: $9,625

Recientemente se confirmó que el festival Tecate Pal’ Norte 2026 será de tres días los próximos 27, 28 y 29 de marzo a pocos minutos que se haya hecho oficial el cartel de la edición 2026, ya nos hemos podido dar una idea de del por qué este festival que con el paso de los años se ha vuelto uno de los más reconocidos de todo México.

¿Cuándo será la venta de boletos para el Tecate Pal' Norte 2026?

En la misma revelación del cartel completo, se informó que la venta general de boletos para la edición 2026 del Tecate Pal' Norte será este próximo martes 11 de noviembre en punto de las 2:00 pm a través del sistema de TicketMaster y en taquillas oficiales.

Es importante que sepas que tras un par de preventas, los abonos en Fase 1 que han estado a la venta se han agotado en pocos minutos, por lo que se espera que una vez revelados los artistas que ese presenten, los boletos vuelen.