Tyler, the Creator, Guns N’ Roses, Deftones, The Killers y MÁS: Festival Tecate Pal’ Norte REVELA su cartel de la edición 2026
Este es el cartel completo del Festival Tecate Pal’ Norte 2026
Tras meses de mucha espera y rumores por fin este miércoles pudimos conocer el cartel completo del Festival Tecate Pal’ Norte 2026 y estamos felices de que se hayan cumplido algunas de nuestras predicciones.
Sin duda, este festival de música se ha hecho de gran popularidad y reconocimiento en los últimos años y este cartel es una muestra de ello, pues contar con: Tyler, the Creator, Gun's N' Roses, Deftones, The Killers, Zoé e Interpol.
¿Cuál es e cartel completo del Pal' Norte 2026?
La revelación de este esperado cartel llegó dividida por día, siendo un gran acierto para los fans que deseen asistir solamente a ver a sus bandas favoritas sin la necesidad de comprar todo el abono para el festival, el cuál tiene el siguiente orden:
Viernes 27 de marzo
- Tyler, The Creator
- Interpol
- Deftones
- Morat
- Jackson Wang
- Myke Towers
- The Blaze (DJ Set)
- Royel Otis
- Molotov (Acústico)
- Siddhartha
- Maldita Vecindad
- 31 Minutos
- Channel Tres (DJ Set)
- DLD
- Cuco (Acústico)
- Mau & Ricky
- Camilo Séptimo
- Neil Frances (DJ Set)
- Charles Ans
- Balu Brigada
- YSY A
- Duncan Dhu
- Lia Kali
- Guitarricadelafuente
- Louta
- Simpson Ahuevo
- Charly Jordan
- Pacífica
- Roz
- La Santa Cecilia
- Andrés Obregón
- La Mosca
- Coco & Breezy
- Paloma Morphy
- Gran Sur
- Jordy Medina
- Rubio
- Niño Viejo
- Medinna
Sábado 28 de marzo
- Guns N' Roses
- Los Fabulosos Cadillacs
- Kygo
- Grupo Frontera
- Turnstile
- Simple Plan
- Cypress Hill
- Enjambre
- The Warning
- The Martinez Brothers
- Nothing But Thieves
- The Whitest Boy Alive
- Cuco
- Esteman & Daniela Spalla
- Lasso
- Ovy on the Drums
- El Bogueto
- Love of Lesbian (Acústico)
- Paty Cantú
- Elena Rose
- Judeline
- Ahmed Spins
- Parisi
- Camilo Séptimo (Acústico)
- Allison
- Mariana Bo
- Luck Ra
- Sickick
- Peces Raros
- Bag Raiders
- Kevis & Maykyy
- Nasa Histoíres
- Miky Huidobró
- Volován
- La Pegatina
- Big Sempa
- Andrea Bejar
- Kapanga
- Monte Casino
Domingo 29 de marzo
- The Killers
- Zoé
- The Lumineers
- Halsey
- Djo
- Omar Courtz
- Purple Disco Machine
- Panteón Rococó
- Molotov
- Siddhartha (Acústico)
- Aitana
- Moenia
- Gryffin
- Rusowsky
- Los Claxons
- Love of Lesbian
- C-Kan
- Kikuo
- Daniela Spalla
- La Gusana Ciega
- Midnight Generation
- Elefante
- Lilly Palmer
- Yami Safdie
- El Haragán y Cía
- Marky Ramone
- Reyno
- 3BallMTY
- Austin Millz
- Silvestre y La Naranja
- Karlo
- Kchiporros
- Mario Santander
- Nash
- Los Blenders
- Luisa Almaguer
- Jaze
- El Riqué
¿Cuánto cuestan los boletos del Pal’ Norte?
Tras la venta del Abono Tempranero pudimos saber que el festival tendrá diferentes tipos de boletos y precios, mismos que tenían los siguientes precios (más cargos por servicios):
Abono General: $4,590
Abono General +: $5,725
Abono Ascendente: $7,125
Abono VIP: $9,625
Durante esta primera venta las entradas en Fase 1 se agotaron rápidamente, por lo que ahora en Fase 2, cuestan:
Recientemente se confirmó que el festival Tecate Pal’ Norte 2026 será de tres días los próximos 27, 28 y 29 de marzo a pocos minutos que se haya hecho oficial el cartel de la edición 2026, ya nos hemos podido dar una idea de del por qué este festival que con el paso de los años se ha vuelto uno de los más reconocidos de todo México.
¿Cuándo será la venta de boletos para el Tecate Pal' Norte 2026?
En la misma revelación del cartel completo, se informó que la venta general de boletos para la edición 2026 del Tecate Pal' Norte será este próximo martes 11 de noviembre en punto de las 2:00 pm a través del sistema de TicketMaster y en taquillas oficiales.
Es importante que sepas que tras un par de preventas, los abonos en Fase 1 que han estado a la venta se han agotado en pocos minutos, por lo que se espera que una vez revelados los artistas que ese presenten, los boletos vuelen.