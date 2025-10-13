Festival Tecate Pal’ Norte 2026: Estos son los precios y horarios para comprar el Abono “Tempranero”

Recientemente se confirmó que el Festival Tecate Pal’ Norte 2026 será de tres días los próximos 27, 28 y 29 de marzo y aunque aún no hay un cartel oficial, ya nos hemos podido dar una idea de qué artistas podrían formar parte de este festival que con el paso de los años se ha vuelto uno de los más reconocidos de todo México.

Ante la euforia y expectativa de todos los fans mexicanos, el festival ya ha lanzado los precios de los boletos “Tempraneros”, mismos que tienen un costo más bajo pues aún no se ha revelado el cartel de manera oficial, por lo que podría ser una apuesta a ciegas.

¿Cuánto cuesta el Abono Tempranero del Tecate Pal’ Norte 2026?

A través de sus redes oficiales, el evento confirmó que el Abono Tempranero tendrá distintos precios (más cargos por servicio), dependiendo al tipo de acceso que prefieras:



Abono General: $4,590

$4,590 Abono General+: $5,725

$5,725 Abono Ascendente: $7,125

$7,125 Abono VIP: $9,625

Algunos de los beneficios que incluyen los abonos más costosos son spa, zona de lounge y descanso, barra libre, guardarropa, acceso al pit lateral y baños exclusivos.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Tecate Pal’ Norte?

Este lunes, el festival informó que la venta exclusiva (preventa) será este miércoles 15 de octubre a partir de las 2:00 de la tarde.

La venta libre tendrá lugar el día jueves a las 00:00, hasta agotar existencias, por lo que recomendamos darte prisa para alcanzar estos boletos a un precio más bajo.

¿Qué artistas estarán en el Tecate Pal’ Norte?

De acuerdo a rumores en internet y demás empalmes con festivales internacionales en sudamérica, podemos pronosticar que artistas como: Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones, Miley Cyrus, Skrillex, Lorde, Doja Cat, Turnstile, Lewis Capaldi, Los Bunkers, Paulo Londra podrían encabezar el festival.

De momento estos nombres son solo suposiciones, por lo que tenemos que estar al pendiente de los anuncios oficiales por parte del festival respecto a su cartelera.