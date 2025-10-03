Fiestas de Octubre 2025: ¿Quién estará HOY viernes 3 de octubre en el Palenque y en el Auditorio Benito Juárez?; cartelera completa y precios de boletos confirmados

Este viernes darán inicio las tan esperadas Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, mismas que a lo largo de todo el mes llenarán la capital de Jalisco de música, baile y demás actividades que ofrecerán al público tapatío y a los turistas una gran experiencia.

La agenda de las Ferias de Octubre 2025 iniciará este viernes 03 de octubre con su programa de conciertos, mismos que como primeros actos traerán al colombiano Sebastián Yatra y a uno de los artistas mexicanos más destacados: Alfredo Olivas

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de las Ferias de Octubre de Guadalajara?

Los asistentes podrán comprar sus entradas para el concierto de Sebastián Yatra o Alfredo Olivas a través de las taquillas del lugar o podrán anticiparse en el mismo sitio web de la festividad, pues estos accesos son limitados y podrían acabarse en poco tiempo.

Las entradas para estos accesos tienen un costo diferente por artista y por recinto.

El concierto de Alfredo Olivas en las Ferias de Octubre de Guadalajara será en el Palenque y tendrán precios que van desde:



Entrada General: $1,200

Plateada: $2,600

Dorada: $3,900

VIP: $5,400

Por otro lado, el concierto de Sebastián Yatra será en el Auditorio Benito Juárez y tendrá el costo de $106 pesos, en cualquiera que sea tu sección de preferencia.

Por este tipo de dinámicas es que las Ferias de Octubre de Guadalajara son una de las festividades más esperadas en México, pues además de traer una gran variedad de artistas, los precios suelen estar pensados en sus fanáticos y en la experiencia que ofrecen en en show.

¿Cuál es la cartelera completa de las Ferias de Octubre de Guadalajara 2025?

Palenque:



Alfredo Olivas

Grupo Firme

Julión Álvarez

Alejandro Fernández

Carín León

Banda MS

Christian Nodal

Edith Márquez

Gabito Ballesteros

Luis R. Conriquez

Auditorio Benito Juárez:



Sebastián Yatra

Banda el Recodo

Zoé

Camila

Caifanes

Enjambre

Los Ángeles Azules

DLD y Kinky

Ha-Ash

Belinda

Morat

Piso 21

Carlos Vives

Intocable

Bad Gyal

Esta feria dará acceso gratis este viernes 03 de octubre a las atracciones, por lo que tu entrada a los conciertos debe de ser comprada a parte. Los demás día, tendrá un costo de $60 pesos, pero para adultos mayores y estudiantes será de $30 y para menores de 12 años $25. Menores de tres años y personas con discapacidad podrán entrar de manera gratuita.