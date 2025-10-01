¡Ya está aquí! TODO lo que debes saber sobre Fiestas de Octubre de Guadalajara 2025, cartelera y actividades
¡Ya está a nada de empezar una de las mejores fiestas del país!
Este mes entrante, la capital de Jalisco se llenará de música, baile y sobre todo diversión pues del viernes 3 de octubre al lunes 3 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición de las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025.
Esta celebración año con año transforma la ciudad en un destino ideal lleno de música, actividades de la región, eventos culturales y entretenimiento para todas las edades.
Las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025 son consideradas como una de las ferias más importantes del país, pues logra reunir a una gran cantidad de artistas de talla mundial, productores locales.
¿Dónde serán las Fiestas de Octubre Guadalajara 2025?
El centro que tendrá lugar la mayoría de la actividad será el Auditorio Benito Juárez, donde se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales, el exquisito pabellón gastronómico y los escenarios principales donde podremos ver a grandes artistas.
Los dos recintos que se llenarán de música son el Teatro del Pueblo, espacio donde se presentarán las mejores agrupaciones, artistas de talla internacional y emergentes. También se llevarán a cabo eventos en el Palenque, donde se harán conciertos más íntimos y exclusivos.
¿Qué artistas estarán en las Fiestas de Octubre Guadalajara de este año?
El Palenque contará con artistas como:
- Alfredo Olivas
- Grupo Firme
- Julión Álvarez
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Banda MS
- Christian Nodal
- Edith Márquez
- Gabito Ballesteros
- Luis R. Conriquez
Por otro lado, el Auditorio Benito Juárez tendrá a los siguientes artistas:
- Sebastián Yatra
- Banda el Recodo
- Zoé
- Camila
- Caifanes
- Enjambre
- Los Ángeles Azules
- DLD y Kinky
- Ha-Ash
- Belinda
- Morat
- Piso 21
- Carlos Vives
- Intocable
- Bad Gyal
Dentro del programa de actividades será parte el certamen para elegir a la Reina de las Fiestas, que cada año convoca a representantes de distintas zonas del estado. Por otro lado, el lienzo charro y la cabalgata inaugural continúan siendo parte esencial de las tradiciones rancheras de Jalisco.
Las Fiestas de Octubre 2025 permiten que habitantes locales de Guadalajara como turistas disfruten de shows con opciones para todos los gustos y edades.