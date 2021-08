FOTOS | 7 películas subestimadas de Kate Beckinsale.

En la filmografía de Kate Beckinsale existen varias gemas ocultas que tal vez no has visto o no recordabas. ¡Échales un vistazo!

Cuando escuchamos el nombre de Kate Beckinsale no podemos evitar pensar en la chica sobrenatural y con las patadas más certeras de la franquicia de películas

“Inframundo” o por su famoso papel de Anna Valerious en “Van Helsing” de 2004. Pero al ser una actriz tan talentosa y prolífica, la carrera de Beckinsale está llena de una considerable cantidad de películas que quizás nunca has visto o no recuerdas. Los papás de Kate eran actores, por lo que desde muy joven incursionó a la actuación, tanto que su primer crédito lo obtuvo cuando era bebé. Desde su aparición en la escena a principios de los 90, el repertorio de la actriz inglesa ha crecido a tal grado que incluye interpretaciones de obras clásicas de Shakespeare y representaciones de personajes de ficción histórica, también incluye varios acentos y dialectos adoptados e interpretados a la perfección. TE PUEDE INTERESAR: ¿Sabes en quién está inspirado el Chef Gusteau de Ratatouille? Y dado el extenso trabajo de Beckinsale, es altamente probable que existan varias películas de su filmografía que aún no hayas visto, es por eso que eligimos 7 de esas gemas ocultas que sí o sí debes ver. 1. EMMA La primera película de la lista sin duda tenía que ser “Emma” de Jane Austen, la cual esta basada en la aclamada novela clásica y en la que Kate interpreta a la entrometida casamentera Emma Woodhouse, una joven hermosa e inteligente, algo malcriada, que disfruta en emparejar románticamente a sus amigos y conocidos. Si bien ella misma afirma que nunca se casará, confía demasiado en sus propias habilidades de casamentera y se encarga de dirigir el cortejo de pretendientes a su mejor amiga Harriet. Sin embargo, la actitud altiva de Emma y sus percepciones ingenuas del matrimonio pueden tener un precio que ni siquiera ella puede permitirse. 2. AMOR Y AMISTAD No cabe duda que Kate Beckinsale es la mejor si de adaptaciones de Jane Austen se trata, pues a esta lista se une “Amor y Amistad”. Esta joya fue lanzada en 2016 y esta basada en la novela corta de Austen de 1871, Lady Susan, personaje que precisamente interpreta Beckinsale. Lady Susan Vernon es una viuda reciente que intenta mantener el estilo de vida que siempre ha conocido, pero dada su ahora precaria situación financiera, solo puede lograr su vida de lujo a través de muchas intrigas y seducción; siempre usando a su favor sus atractivas cualidades. A este drama hay que agregarle una hija testaruda reacia a casarse (Chloë Sevigny), suegros incómodos y fincas en el campo, así como múltiples triángulos amorosos. 3. TERROR EN LA ANTÁRTIDA Y porque no todo es historias clásicas victorianas, a la lista agregamos “Terror en la Antártida” uno de los clásicos de la actriz. Este es un thriller de acción de 2009 ambientado en la mortal tundra de la Antártida. Beckinsale interpreta a Carrie Stetko, una alguacil de los Estados Unidos radicada en la remota base de investigación de la Antártida, quien está a solo unos días de retirarse y dejar el accidentado puesto. Sin embargo, su retiro se ve manchado y con riesgo a no ocurrir tras descubrir algunos cuerpos alrededor de la estación de investagicón, un misterio que pronto se descubrirá. Si eres fan del modo acción de Kate, entonces tienes que ver “Terror en la Antártida”. MIRA TAMBIÉN: FOTOS | La evolución de Elle Fanning en Hollywood. 4. HOTEL SIN SALIDA Esta cinta es otra con un poco de Kate Beckinsale en modo acción. Si alguna vez te has pregunatdo cómo esos moteles de carretera vacíos en medio de la nada siguen funcionando, entonces esta película te dará un modelo de negocio a considerar. Amy (Beckinsale) y David Fox (Luke Wilson) se registran en el motel Pinewood luego de que su auto descompuesto los dejara varados a un lado de la carretera, pero cuando se dan cuenta de que ser los últimos ocupantes del motel significa ser las últimas estrellas de una película snuff, salir a “echar un vistazo” se convierte en una brutal lucha por la supervivencia. 5. INOCENCIA ROBADA Se puede decir que esta película es una de esas gemas ocultas que se han convertido en imperdible para los fanáticos del séptimo arte. Esta película junta a unas muy jóvenes Kate Beckinsale y Claire Danes, e incluye al héroe de los 90, Bill Pullman. Las mejores amigas Alice (Danes) y Darlene (Beckinsale) celebran su graduación de preparatoria con un viaje a Tailandia. Boletos de avión baratos, escena exótica y mucha gente guapa con la que divertirse no parecía una mala idea, pero cuando las jóvenes se encandilan con un australiano que habla bonito, sin saberlo se involucran en una operación de tráfico de sustancias ilícitas que las lleva a una prisión de mujeres tailandesas, un lugar conocido como el Brokedown Palace. 6. LOS JUICIOS DE CATE MCCALL Otra película que ha pasado desapercibida, pero que vale totalmente la pena ver es “Los juicios de Cate McCall”, donde Kate da vida a la famosa abogada Cate McCall. Cate nunca ha perdido un caso, por lo que representar a la asesina acusada Lacey Stubbs (Anna Schafer) no debería ser diferente. La clienta de Cate quiere apelar su caso alegando una condena injusta e incluso afirma que fue abusada por un guardia de la prisión. Y cuanto más investiga Cate se da cuenta de toda la corrupción que hay. 7. SEÑALES DE AMOR Para terminar esta lista y seguir demostrando la versatilidad de Kate Beckinsale, tenemos la comedia romántica de 2001 “Señales de Amor”. ¿Hay algo más romántico que la temporada navideña en Nueva York? En esta película Kate y John Cusak interpretan a dos amantes desventurados que pueden o no, estar destinados a vivir un gran amor. Después de un encuentro casual y una memorable noche en la ciudad con la bella y enigmática Sarah, Jonathan está convencido de haber conocido a la mujer de sus sueños, pero un percance al intercambiar números de teléfono, hace pensar a Sarah que es el destino y que si estan destinados a estar juntos se reencontrarán de una u otra manera. TE RECOMENDAMOS: Estas son las parodias que vimos La Era del Hielo. Estas son solo algunas de las películas que consideramos poco conocidas y subestimadas de Kate Beckinsale, pero estamos seguros que el talento de la actriz da para mucho más. ¿Tú recuerdas alguna otra? Por lo pronto, no te puedes perder una de las cintas más famosas de Beckinsale, “Pearl Harbor”, este viernes por la señal de Azteca 7.