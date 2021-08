No te pierdas a Anna Faris en “Esta Cuerpo No Es Mío” por Azteca 7.

FOTOS | 7 Razones para amar a Anna Faris.

Desde principios de los años 2000, Anna Faris conquistó la pantalla grande y desde entonces nos regala risas y carcajadas al por mayor, aquí te damos 7 razones para amarla.

Anna Faris es una de las comediantes más sobresalientes del cine y la televisión, y no podemos pasar por alto el hecho de que es hermosa, brillante, y súper talentosa, y por si esos no son motivos suficientes para amarla, aquí te daremos 7 razones para amarla.

1. ¡Las risas vienen incluídas!

Faris tiene una habilidad súper especial para hacernos reír siempre, y es que, esta hermosa comediante, le teme al ridículo ni un poquito, y siempre nos regala risas con sus gestos o con sus roles llenos de inocencia.

2. Gran apuesta

Una constante en la carrera de Anna Faris es su participación en películas de comedia, pero, además, ha sabido combinar su intervención en películas de cine independiente y uno que otro papel súper serio, y aunque muchos llegan a pasarlo por alto, es una gran actriz, con un repertorio bastante amplio y versátil de interpretaciones en el cine y la televisión.

3. La parodia de las parodias.

Una de las joyas más preciadas de la carrera de Faris es su participación en Scary Movie, y su icónica interpretación del personaje de Cindy Campbell, ya que de alguna u otra manera, es un homenaje/parodia a todas las actrices del cine de terror de los años 90 y principios de los años 2000.

4. Es súper romántica

Pareciera que la vida de Anna Faris es como un cuento de hadas, en realidad, no se han presentado grandes escándalos en los que se le involucre, y tampoco se ha metido polémicas que ensucien su nombre, en verdad, mucho de lo que se dice sobre Anna es sobre su anterior matrimonio con Chris Pratt, con quien tuvo una relación de ensueño.

Y de hecho, recientemente sorprendió con su escape para tener una romántica boda secreta con el director de fotografía, Michel Barret.

5. ¡Todos queremos a una amiga como ella!

¿Quién no querría ser amigo de Anna Faris? ¡En serio, piénsalo! Es súper divertida, alivianada, es tan buena persona que incluso se lleva súper bien con su ex, además, se caracteriza por ser súper sincera, y por si fuera poco, no te juzgaría por hacer o decir cosas bobas para pasar un rato divertido.

6. Chica, eres única chica.

La actriz ha hablado públicamente sobre sus cirugías y arreglos estéticos, y de hecho, al enrolarse en el protagónico de “La Casa de las Conejitas”, confesó que no le gustó nada el resultado de haberse inyectado los labios con botox, de hecho reconoció que fue un error inyectarse, pero, defiende a capa y espada su intervención para ponerse implantes de senos desde que tenía 30 años de edad, es un gesto bastante sincero y auténtico de su parte.

7. Un sueño hecho realidad.

Desde que era niña soñaba con dedicarse a la actuación, y con el paso del tiempo fue acumulando puntos para hacerlo de manera profesional, hasta el punto que llegó a estudiar la carrera de literatura inglesa, y más tarde su carrera pasó de pequeños papeles en proyectos cinematográficos, y finalmente su trabajo se catapultó de manera sorprendente, y es en la actualidad una de las estrellas más icónicas de la comedia estadounidense, productora, actriz, y comediante, ella simplemente está viviendo su sueño.

