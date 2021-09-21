FOTOS | ¿Por qué Baby Groot es lo mejor de Guardianes de la Galaxia?

Uno de los mejores equipos del Universo Cinematográfico de Marvel son Los Guardianes de la Galaxia, un equipo conformado por Star-Lord, Groot, Drax, Mantis, Gamora, Rocket, pero quien indudablemente ha llamado la atención en esta cinta es Groot, o mejor conocido como Baby Groot.

Es por eso, que te contaremos cuatro datos curiosos sobre este personaje que seguramente no conocías de la película Guardianes de la Galaxia, la cual podrás disfrutar muy pronto en Azteca 7.

¿Sabías que…? Baby Groot es en realidad la descendencia de Groot, no el mismo personaje, esto luego de que James Gunn lo confirmara en sus redes sociales, pues dijo que “First Groot está muerto y Baby Groot es su hijo”.

¿Recuerdas aquellos bailes fabulosos de Groot? Bueno, pues James Gunn coreografió y sirvió como modelo de captura del movimiento para el baile de Groot durante la secuencia de créditos de apertura. El equipo de efectos visuales tardó casi dos años en completar la escena final de la película.

Seguramente sabes que la voz detrás de “Yo soy Groot” es el actor Vin Diesel, bueno lo que probablemente no conocías es que James Gunn creó una versión en diferentes idiomas para que el protagonista de Niñera a prueba de balas las dijera.

¿Te preguntaste por qué Baby Groot se congela cuando Drax lo pilla bailando? Bueno, todo tiene que vero con Drax, ya que en una escena de la película explica que ese tipo de baile lo hace recordar a su difunta esposa porque ella firmemente no bailaba.

Y te dejamos otra curiosidad de la cinta que no tiene que ver con nuestro personaje, pero sí con Los Guardianes de la Galaxia…

El maquillaje Nebula de Karen Gillan tardó dos horas y media en aplicarse, lo que en realidad es menos que las cinco horas de la primera película.

