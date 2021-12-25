FOTOS | Conoce a Wall-E de la vida real y su nueva responsabilidad.

La ternura de Wall-E, sin duda, fue lo que cautivó al público, no sólo por lo esperanzador que resultó este robotcito que llegó para darnos una lección, también por la tarea que desempeñó en esta película.

Y es que si bien al principio de la historia su misión fue la de limpiar la basura del planeta, pues había quedado inhabitable por la contaminación y la humanidad , cuando conoce a otra androide de nombre Eva, su objetivo cambia.

Aunque esta peli de animación ya tiene 13 años de haber salido en la pantalla grande, lo cierto es que este 2021 aquella ficción se volvió una realidad. Wall-E ya es real y tiene una nueva responsabilidad. ¡Desliza nuestra galería y entérate!



¡Pero lo más importante, no te pierdas Wall-E esta noche por Azteca 7! #DeseoDeNavidad