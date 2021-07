No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

No te pierdas a Nicolas Cage en “12 horas para vivir” por Azteca 7.

FOTOS | 7 cosas rarísimas que no podrás creer sobre Nicolas Cage.

El ganador de un Oscar ha reconocido que ni siquiera actúa, él “siente” y de hecho, no es el único que cuestiona su trabajo, aquí te contamos todo.

Nicolas Cage es uno de los actores más sobresalientes de su época, sin duda, es todo un referente en la historia del cine en Hollywood, y es toda una leyenda, incluso ganador de un Oscar, sin embargo, su personalidad extravagante hace que su vida esté llena de cosas y circunstancias que no podrás creer, algo como el hecho de que él no se considera actor.

1. Ganador del Oscar, pero no un actor…

¿Qué tienen en común Sean Penn y Nicolas Cage? No, no es la actuación, es de hecho, la idea de que Cage NO ES ACTOR, y es que en esto coinciden ambos, por raro que nos parezca a todos.

Y es que Sean Penn confesó (A pesar de ser un gran amigo de Cage), que no considera que su compadre fuera un actor de verdad.

De hecho, ni siquiera el propio Cage se considera que actué, él asegura que lo único que hace es “sentir”.

2. Este Nicolas se autodestruirá en 10 segundos

¿Alguien había imaginado antes que existe la posibilidad de que la gran trayectoria de Cage podría ser resultado de su intento por mantenerse vivo?

“Si no trabajo, voy a sentarme con dos botellas de vino hasta que desaparezca, y como no quiero ser esa persona, tengo que trabajar”, confesó en alguna entrevista.

3. ¿Mérito propio o miedo a ser opacado?

Sabemos que Nicolas Cage es uno de los actores más exitosos de Hollywood, pero no es un sujeto que llegó a hacer una carrera en cine así como así, de hecho, nació en una familia de personas influyentes en el medio, y es que, es sobrino del súper famoso director de cine Francis Ford Coppola, pero por alguna desconocida razón ha preferido usar el apellido Cage para abrirse paso en la industria. ¿Qué raro, no?

4. Encriptado

Cage es una de las personalidades más excéntricas de la farándula, y una de las cosas que más ha sorprendido sobre su vida personal, es el hecho de que mandó a hacer una perfecta cripta piramiral en su casa, y que incluso, tiene dos boas como mascotas, entre otros especímenes raros, pero, eso no es en realidad lo más raro de la loca vida de Nicolas, de hecho, lo sorprendente es que, él no se ha visto envuelto en ni un escándalo.

5. Sueño sin cumplir

El ganador del Óscar, ha sido vanagloriado por su gran capacidad actoral, y quizá muchos pensarían que tiene grandes metas profesionales, sin embargo, él confesó que le gustaría interpretar a Superman, el hombre de acero, aunque reconoció que ya es algo mayor para hacer esta interpretación.

Ya que andas por aquí... Te recomendamos: FOTOS | La cinta con la que Keanu Reeves creó un nuevo ícono del cine.

6. El hombre de los mil rostros

Nicolas Cage es reconocido por su gran flexibilidad facial, esos rasgos faciales son únicos y no sorprende que muchas de sus expresiones faciales se hayan convertido en memes, y lejos de molestarle o preocuparte, a él le da totalmente igual.

7. ¿Resurge como el ave fénix?

Mucho se especula sobre el momento que vive Nicolas Cage, y sobre lo que puede seguir haciendo en la pantalla grande, y de hecho, él se prepara para recuperar a toda audiencia con una nueva cinta, se trata de “Pig”, y sus fanáticos presumen que sólo él será capaz de hacer que todos vuelvan a las salas de cine para verlo enfrentando el secuestro de su mascota, mientras sus detractores creen que esto podría ser la sepultura de su carrera, pero lo cierto es que todos estaremos muy pendientes de lo que pasa.

No te pierdas una de las mejores interpretaciones de Nicolas Cage en “12 horas para vivir” este sábado por Azteca 7.