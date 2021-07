No te pierdas “El Día Después de Mañana” por Azteca 7.

FOTOS | El Día Después del Mañana: ¿Qué tan realista es?

El director de la cinta confesó si en realidad podría pasar algo de lo que vimos en esta estremecedora película.

¿Qué tan lejos estamos de ser alcanzados por los voraces efectos del cambio climático? Quizá aún no tenemos una respuesta a esta pregunta, pero cada vez que vemos una película como “El Día de Mañana”, no deja de sorprendernos la proyección de lo que podría ocurrir, y bueno, ya que estamos hablando de ello, aquí te contamos un poco más sobre la posibilidad de que esto ocurra o no en la vida real.

Resulta ser que “El Día de Mañana” es una cinta que nos lleva al límite al ver cómo inesperadamente se congela el planeta, se consumen todos los edificios por los torrentes de agua que se desbordan por doquier, y que sin duda a todos nos deja aterrorizados de lo pequeña que resulta la humanidad ante la imponente fuerza de la naturaleza. Pero, ¿Algo así sería posible?

El director de la cinta, Roland Emmerich, un especialista en el cine de catástrofes confesó que al realizar este tipo de películas, busca encontrar un justo equilibrio entre el argumento y los efectos especiales, y por supuesto, también se busca que exista una sólida investigación que respalde todo el trabajo.



“Las ideas básicas son reales, aunque no en el tiempo en el que suceden ni el ritmo. En la película ocurre todo muy rápido y si sucediese de verdad todo sería mucho más lento. Detrás de la película hay mucha investigación, muchos datos reales y científicos”, explicó el director de “El Día Después de Mañana”.



El director de cintas como “El Día de la Independencia”, y “2012”, es sin duda uno de los mejores al trabajar en el retrato de la catástrofe, y es esa una de las muchas razones por las que sería un gran error perderte de una de sus mejores cintas, pues, “El Día Después de Mañana” no sólo ha sido considerada como una de las mejores de este género, sino que, además logra ofrecer un gran trabajo de efectos especiales y de imágenes estremecedoras.

Por supuesto, mucho de lo que ocurre en las películas es dramatizado para generar el impacto justo y correcto en el espectador, sin embargo, es de recalcar que detrás de la elaboración de esta abrumadora trama apocalíptica y catastrófica, existen bases científicas sobre los posibles escenarios que contempla el brutal impacto del cambio climático.

Lo cierto es que el fuerte azote de algunos fenómenos naturales no deja de sorprendernos, y justo se convierte en un recordatorio de que el cambio climático es una realidad que va más allá de los titulares en los medios de comunicación en el cine de ficción, así que, a todos nos corresponde tomar consciencia y acción respecto de ello.

¡Sería catastrófico perderte “El Día Después de Mañana”! Así que, este sábado aprovecha para verla en la pantalla de Azteca 7.