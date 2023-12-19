FOTOS | El Regalo Prometido: secretos, curiosidades y más de la cinta.

Howard Langston ( Arnold Schwarzenegger ) y Jamie Langston (Jake Lloyd) protagonizan ‘El Regalo Prometido’ (Jingle All The Way), una cinta que muestra todo lo que un padre está dispuesto a hacer con tal de ver feliz a su hijo, al conseguir un regalo casi imposible de encontrar. Una vez más vemos a Arnold fuera de las películas de acción o con un personaje rudo, y parece que las historias que involucran a un elenco infantil, también le quedan muy bien, pues ha protagonizado otros filmes con niños y la crítica ha aplaudido su trabajo.

Pero en este filme se ganó el corazón del público y en realidad se dieron cuenta que Schwarzeegger también tiene su lado súper cómico. Así que, si quieres saber toooodo lo que sucedió detrás del rodaje de El Regalo Prometido entonces desliza nuestra galería y entérate, porque seguramente no sabías varios de los detalles que te contaremos a continuación. ¡Y lo más importante no te la pierdas este 25 de diciembre por Azteca 7!