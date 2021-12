FOTOS | El Regalo Prometido: secretos, curiosidades y más de la cinta.

Y un detalle que no se nos pasa es la cantidad que supuestamente recibió Arnold por protagonizar esta peli.

Y un detalle que no se nos pasa es la cantidad que supuestamente recibió Arnold por protagonizar esta peli.

Hay una escena en la que varios creen que un personaje de Santa Claus se les hace conocido y es porque se trata de The Big Show de la WWE.

Hay una escena en la que varios creen que un personaje de Santa Claus se les hace conocido y es porque se trata de The Big Show de la WWE.

¡Así es! Tuvo tal éxito que no solo fue hecho para la película, sino que lo puedes encontrar por Internet y adquirirlo. (¡quién lo diría!) 😅

¡Así es! Tuvo tal éxito que no solo fue hecho para la película, sino que lo puedes encontrar por Internet y adquirirlo. (¡quién lo diría!) 😅

Pero bueno, no todo fue escándalo en esta historia, hubo cosas buenas también.

Pero bueno, no todo fue escándalo en esta historia, hubo cosas buenas también.

No se quedó de brazos cruzados y este caso lo llevó al terreno legal.

No se quedó de brazos cruzados y este caso lo llevó al terreno legal.

Sí, Brian contó que era de su autoría ‘El Regalo Prometido’, pero la productora no lo consideró y en la filmación no le dieron su crédito correspondiente.

Sí, Brian contó que era de su autoría ‘El Regalo Prometido’, pero la productora no lo consideró y en la filmación no le dieron su crédito correspondiente.

Resulta que Myron iba a ser personificado por Joe Pesci, a quien hemos visto en otras pelis navideñas como ‘Mi Pobre Angelito’ (Home Alone).

Resulta que Myron iba a ser personificado por Joe Pesci, a quien hemos visto en otras pelis navideñas como ‘Mi Pobre Angelito’ (Home Alone).

Ahora bien, regresando al tema de los datos curiosos, uno de ellos es que el personaje de Myron Larabee no fue pensado para el actor David Atkins.

Ahora bien, regresando al tema de los datos curiosos, uno de ellos es que el personaje de Myron Larabee no fue pensado para el actor David Atkins.

Y ahora Howard deberá cumplir su palabra para no decepcionar al pequeño Jamie, quien espera a Turboman, el muñeco de juguete del momento.

Y ahora Howard deberá cumplir su palabra para no decepcionar al pequeño Jamie, quien espera a Turboman, el muñeco de juguete del momento.

La travesía de Howard comienza cuando al tratar de compensar a su hijo con un regalo, este obsequio está AGOTADO y ya no hay por ningún lado.

La travesía de Howard comienza cuando al tratar de compensar a su hijo con un regalo, este obsequio está AGOTADO y ya no hay por ningún lado.

Dicen que la Navidad no sabe igual si no pasan ‘El Regalo Prometido’ en televisión. 📺

Dicen que la Navidad no sabe igual si no pasan ‘El Regalo Prometido’ en televisión. 📺

El Regalo Prometido es un clásico que debes ver en estas fechas decembrinas y aquí te contamos todo lo que hubo detrás del rodaje de esta cinta.

Howard Langston ( Arnold Schwarzenegger ) y Jamie Langston (Jake Lloyd) protagonizan ‘El Regalo Prometido’ (Jingle All The Way), una cinta que muestra todo lo que un padre está dispuesto a hacer con tal de ver feliz a su hijo, al conseguir un regalo casi imposible de encontrar. Una vez más vemos a Arnold fuera de las películas de acción o con un personaje rudo, y parece que las historias que involucran a un elenco infantil, también le quedan muy bien, pues ha protagonizado otros filmes con niños y la crítica ha aplaudido su trabajo.