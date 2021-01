FOTOS | Encantada: la princesa que rechazó el final de cuento tendrá una segunda parte con Amy Adams y Patrick Dempsey.

Encantada será transmitida por Azteca 7. ¿Qué hizo a Giselle una princesa de carne y hueso? Descubre por qué rechazó su cuento de hadas.

Disney confirmó que se está trabajando en la preproducción de Encantada 2 con la participación estelar de Amy Adams como Giselle, tras casi 14 años desde su estreno. También se espera contar con Patrick Dempsey como Robert Philip. La película fue confirmada en el marco del Disney Investor Day, por lo que vería su estreno a través de la plataforma Disney Plus.

El nombre de la secuela es ‘Disentached’, será dirigida por Adam Shankman. Encantada de 2007 fue dirigida por Kevin Luna, a pesar de no ser un musical, cuenta con diversos números sonoros que le valieron nominaciones al Óscar como mejor canción por los siguientes temas: ‘Happy Working Song’, ‘So Close’ y ‘That’s How You Know’. Mientras que Amy Adams fue nominada a los Globos de Oro por su desempeño en comedia musical.

Encantada sobresale por combinar el mundo de las caricaturas con la realidad. Estuvo varios años en preproducción debido a que tuvo un proceso de guion con bastantes cambios e inconvenientes y se reescribió en varias ocasiones. Los primeros borradores ni siquiera eran viables como una película apta para niños, finalmente encontraron un rumbo y decidieron hacer un homenaje a las películas del propio Disney, y al mismo tiempo regalaron una comedia romántica que se mofara de aquellos clichés sobre los cuentos de hadas y el “felices por siempre”.

El encuentro de Giselle con la vida real es en la caótica ciudad de Nueva York, ahí no sólo reconoce la complejidad del amor sino que vive sus primeras reacciones negativas ante la vida. Por el contrario, Robert conoce una faceta más vulnerable sobre sí mismo y vuelve darle una oportunidad al sentimiento del enamoramiento. Sigue esta historia a través de Azteca 7.