FOTOS | La poderosa razón por la que Kelly Carlson dejó la actuación.

La estrella de “El Marine” y “Nip/Tuck” reveló cuáles fueron los motivos por los que dejó su carrera en Hollywood de manera definitiva.

Kelly Carlson es una actriz estadounidense que saltó a la fama por su papel como Kimber Henry en la serie “Nip/Tuck” de 2003 a 2010, y durante ese tiempo también consiguió oportunidades en la pantalla grande.

Uno de sus trabajos más importantes en el cine es sin duda la cinta “El Marine”, la cual protagonizó a lado de John Cena. En ésta, Carlson dio vida a Kate Triton, esposa de John.

La carrera de la actriz apuntaba a ser más que prometedora, pero un día decidió dejar Hollywood para apoyar la carrera en la Marina de su esposo.

Durante un Instagram Live, Kelly fue cuestiona por un fan: “¿Sigues actuando? Y si no, ¿por qué renunciste?”, a lo que la actriz respondió: “No estoy actuando en este momento”, confirmando que se encuentra alejada de la industria y explicó que ella y su esposo, Dan Stanchfield se mudaron de Los Ángeles a San Diego debido a su trabajo en la Marina.

"¿Por qué no estoy actuando? No por alguna razón de peso, es solo que vivimos muy lejos. Necesito estar en Los Ángeles, pero el trabajo de mi esposo está más abajo en el sur de San Diego...”

La ex estrella de Hollywood enfatizó que su decisión de dejar la actuación no fue por algo malo: “Me encantó, amé mi vida allá”, y compartió que su esposo tiene también otro negocio que le pide toda su atención.

“Tiene un negocio en el que también necesitamos estar fuera de la ciudad y ahora él es la estrella de la familia y yo soy la esposa gerente”.

A pesar de su actual vida, Carlson no descarta regresar a la actuación: “Quizás regrese algún día, no lo sé. Estoy abierta. Soy una especie de espíritu libre. Soy un poco y no lo soy, pero siempre estoy preparada para nuevas experiencias y Dan es un gran tipo, no voy a decir que no”.

