FOTOS | ¿Quién interpretó a Layla en Súper escuela de héroes? Conoce a Danielle Panabaker.

Layla no es considerada una superheroína en la Súper escuela de héroes pero ella se encargará de demostrar lo contrario. Descúbrelo a través de la señal de Azteca 7.

Danielle Panabaker inició su vida artística en comerciales para la televisión, posteriormente aparecieron oportunidades en series para TV como: Malcolm el de enmedio, La ley y el orden, entre otras. Pronto se abriría paso en canales para adolescentes como Disney y logró estar en su primera película, Stuck in the Suburbs. Poco tiempo después participó en unitarios para Lifetime como, Sex and the Single Mom y Mom at Sixteen, su primer éxito vino con la mini serie Empire Falls. A la par de esto, hizo producciones teatrales como West Side Story, Pippin, Grimm, Once Upon A Time, y Beauty Lou and the Country Beast. Una de sus actuaciones espaciales fue en Grey’s Anatomy.

Súper escuela de héroes estaba proyectada a algo más allá que una película, según los actores que audicionaron para la producción, los papeles principales iban a ser contratados no solo para una secuela, sino también para una posible serie de televisión en Disney Channel, que al final nunca vió la luz.

2005 fue un gran año, pudo participar en Súper escuela de héroes y Los tuyos, los míos y los nuestros, películas con las que se hizo un de un rostro conocido. La carrera de Danielle Panabaker ha estado prioritariamente en televisión con series como Shark, Medium, Padre de familia, Grimm, Bones y Mad Men, en otras más. El papel más prolífico de la época actual, ha sido su personaje como Caitlin Snow con la que se pudo desarrollar desde 2012 en el universo de DC con series como Arrow, The Flash, DC’s Legends of Tomorrow y Supergirl. Principalmente, gracias a estas interpretaciones ha sido nominada a premiaciones como Young Artist Awards, London Independent Film Festival, Teen Choice Awards y Voice of TV Awards.