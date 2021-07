FOTOS | Nicolas Cage quiere que Ghost Rider tenga otra película.

El protagonista de las adaptaciones de 2007 y 2011, cree que el antihéroe “Ghost Rider” merece otra oportunidad en el cine.

En 2007, el personaje de Marvel “Ghost Rider” logró obtener su tan esperada adpatación en el cine, la cual fue protagonizada por Nicolas Cage y recaudó más de 228 millones de dólares en todo el mundo.

Este éxito llevó al estudio a realizar una secuela que no obtuvo el mismo recibimiento que su antecesora y acabó logrando la mitad de dinero en taquilla. Muchos fans culparon a la forma en que se abordó el personaje de Johnny Blaze pues para ellos debía ser una película para mayores de 18 años.

Una de esas personas sorpresivamente es el mismo Cage, quien incluso aseguró que le gustaría ver otra película de El Vengador Fantasma, pero esta vez con una clasifiación para mayores de edad y sin ser él el protagonista.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | Sólo hay una razón por qué Ghost Rider no es invencible.

“Ghost Rider era una película que siempre debería haber sido clasificación R. David Goyer tenía un guión brillante, el cual yo quería hacer, pero por alguna razón no nos dejaron hacer ese filme. Sin embargo, esa es una película que debería ser hecha, obviamente no conmigo, pero debería ser de clasifiacaión R. Deadpool tuvo esa clasificación y fue grandiosa. Ghost Rider fue diseñado para ser un héroe aterrador con una clasificación R y no hicieron que eso funcionara en aquel entonces”, reveló el actor.

En este sentido, parece que los deseos de Cage podrían haber sido escuchados, pues existe el rumor de que Marvel esta planeando traer de regreso a “Ghost Rider” incluyéndolo en la cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, pero estas solo son fuertes especulaciones, así que solo queda esperar la decisión de los estudios.

¿Te gustaría ver de nuevo a Jhonny Blaze en la pantalla grande?

Mientras tanto no te pierdas “Ghost Rider” este domingo por la señal de Azteca 7.