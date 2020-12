FOTOS | ¿Qué fue de Mandy Moore? Ella interpretó a Lana Thomas en el diario de la Princesa.

La carrera de Mandy Moore comenzó con paso firme dentro de la música en el año de 1999 con su álbum debut ‘So Real’, un año más tarde lanzó ‘I Wanna Be With You’, producciones que alcanzaron éxitos bastante considerables. Su debut en el cine fue en El diario de la Princesa, un antagónico como Lana Thomas.

Años posteriores se destacaría su participación en diversas comedias románticas como Un amor para recordar (2002), Todo lo que quiero (2002), Enamórate (2003), Disfrutando mi libertad (2004), ¡Salvados! (2004), Infidelidad y romance en Nueva York (2005) entre otras más. También se destacan sus actuaciones de doblaje de voz para películas como Dr. Dolittle 2 (2001), Rayas, una cebra veloz (2005), Tierra de osos 2 (2006) y la más recordada, la voz de Rapunzel en Enredados (2010).

La carrera de Moore ha sido bastante activa aunque por momentos ha mantenido un perfil mucho más bajo, sin duda, su regreso a la cima fue con la serie ‘This Is Us’, gracias a su actuación Rebecca ha obtenido nominaciones a los Golden Globes como Mejor Actriz de Reparto. Recientemente recibió un People’s Choice Awards como Mejor Actriz y también fue galardonada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año pasado.

En lo que respecta a su carrera musical, el 2020 marcó el regreso de Mandy Moore después de once años de ausencia, su último álbum lleva por nombre Silver Landings, con el que esperaba hacer un tour por Estados Unidos. Sin embargo, la situación de la pandemia detuvo los planes. Uno de sus proyectos a futuro, además de la música, es la producción de una serie autobiográfica realizada con la cadena ABC y se lanzará con el nombre ’90’s Popstar’.

