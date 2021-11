FOTOS | Razones por las que Scarlett Johansson está en su mejor momento.

Esta vez parece que no actuará, sino será productora. (Es lo que dicen, ¿eh)

Esta vez parece que no actuará, sino será productora. (Es lo que dicen, ¿eh)

No, todavía no terminamos, pero ya casi.

No, todavía no terminamos, pero ya casi.

Pero nada que no se pudiera arreglar.

Pero nada que no se pudiera arreglar.

Este 2021 no iba a ser la excepción.

Este 2021 no iba a ser la excepción.

Y es que no hay año en el que Scarlett pase desapercibida en la prensa mundial.

Y es que no hay año en el que Scarlett pase desapercibida en la prensa mundial.

Scarlett Johansson es la adoración de muchas personas y ahora entendemos todo; entérate por qué este 2021 está siendo su mejor año.

Esta semana fue el cumpleaños número 37 de la actriz Scarlett Johansson , para ser exactos fue el 22 de noviembre, y nos queda muuy claro que con ella aplica perfecto aquel dicho de “La edad es sólo un número”, pues luce mejor que nunca para su edad y todos estarán de acuerdo.

Sin embargo, no hay año en el que Scarlett no deje de ser el centro de atención y acapare los principales titulares, por lo que este 2021 no sería la excepción. Y es que a pesar de las polémicas en las que pudo haberse metido, la rubia actriz parece estar viviendo su mejor momento a nivel personal y profesional.

Así es, la protagonista de la película ‘Viuda Negra’ (Black Widow) dio mucho de qué hablar hace unos meses, precisamente por este filme, ya que hasta una demanda millonaria hubo de por medio. Pero nada que no se pudiera arreglar, ya que Disney y ella hicieron las paces y quedaron en buenos términos.

TE RECOENDAMOS: FOTOS | ¿Por qué los Avengers deben evitar el chasquido de Thanos?

Ese tal vez pudo haber sido lo más relevante de Johansson en el año, hasta que salieron a la luz los detalles de la boda secreta que tuvo con su prometido Colin Jost en medio de la pandemia. Y es que para que sus invitados pudieran ser testigos del momento en que diría "¡sí, acepto!”, hubo todo un protocolo previo.

O al menos eso fue lo que ella misma reveló durante una entrevista en la que recordó que todos tuvieron que hacerse una prueba para descartar contagios: “Mandamos a hacer mascarillas en las que ponía Josts 2020 (mezcla de su apellido con el de su ahora esposo) y todo el mundo tuvo que hacerse la prueba 100, 000 veces”.

Como si lo anterior no fuera suficiente en medio de este año lleno de sorpresas para la actriz, también le dio la bienvenida a su primer varoncito, fruto de su actual matrimonio. El pasado mes de agosto, Scarlett se convirtió en mamá por segunda vez y este angelito, que lleva por nombre Cosmo Jost, llegó a sumar otro momento para enmarcar.

Y la lista sigue, ya que antes de su cumpleaños 37, el pasado 18 de noviembre Scarlett recibió el American Cinematheque Award; de hecho, es la persona número 35 en tener esta distinción.

ENTÉRATE: El infierno que vivió Asia Argento durante el rodaje de Triple X.

Ya para cerrar este conteo de por qué Johansson está en su mejor momento, llega una increíble noticia: tendrá otro proyecto con Marvel. ¡Sì! Pero no se trata de una segunda entrega de Black Widow, ya que lo que se sabe hasta el momento es que es algo que todavía está bajo llave, es muy secreto, aunque se filtró que podría ser que ahora funja como productora y estará detrás de cámaras.

Por esto y muchas cosas más, Scar Jo (como también la llaman de cariño) es nuestra favorita. Dinos una razón por la que crees que es de las mejores actrices del momento, platícanos en redes sociales con el hashtag #NoMeRajo.



Lo más importante de todo: ¡no te la pierdas esta tarde en ‘Lucy’ por la pantalla de Azteca 7 !