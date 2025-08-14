¡Spoilers! Esto es todo lo que puedes disfrutar en Gundam Summit 2025 México
¡Tuvimos acceso anticipado a la experiencia Gundam Summit 2025! Y aquí te dejamos una probadita de lo que podrás encontrar actividades interactivas, figuras exclusivas y muchos gashapones.
¡Tuvimos acceso anticipado a la Gundam Summit 2025 en México! Y aquí te mostramos algunas cosas que podrás encontrar en esta experiencia que no te puedes perder.
Algo que seguramente se irá como pan caliente es la merch, pues como puedes ver hay cosas para que te vistas como un piloto de Mobile Suit Gundam.
Y las figuras coleccionables no podían faltar, como alguna de las figuras de Gundam Exia de la serie GN - 001.
También hay figuras armables donde destacan Gundam y Zaku. También está el Mobile Suit de Athurn Zalá.
Además está la línea HG de armables de Gundam.
Peeero también podemos encontrar una sección especial para todos a los que les gusta Tamagotchi.
Espacio en donde podemos encontrar ll Tamagotchi virtual original o Tamagotchi Connection, una versión que nos lleva a otros mundos con más juegos compatibles.
También hay versiones especiales, como la colección de Tamagotchi con Star Wars; así como peluches de nuestros personajes favoritos de Tamagotchi.
Y pasando a la sección de actividades interactivas encontramos el área de juegos de Tamagotchi Connection.
¡También podrán disfrutar de zonas para toda la familia donde podrán armar sus Gundam!
Y obviamente no podía faltar una parte de los Gashapon, donde podrás encontrar figuras Dragón Ball, One Piece, Mario Bros, Minecratft y un sinfín de accesorios más.
Gundam Summit 2025 estará en México el fin de semana del viernes 15 de agosto al domingo 17 del mismo mes, ¡aprovecha porque esta experiencia es de acceso completamente gratuito!