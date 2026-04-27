De Tamagotchi hasta Dragon Ball, 7 juguetes de Bandai Namco para regalar este día del niño 2026

¡Ojo! El día del niño y la niña 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y si aún no sabes muy bien qué es lo que puedes regalar en esta fecha aquí te dejamos una selección de los mejores 7 juguetes que pertenecen a Bandai Namco que harán feliz a cualquiera, incluso a nosotros los adultos chiquitos.

7 juguetes de Bandai Namco PERFECTOS para dar el día del niño

Desde las figuras más icónicas de Dragon Ball, hasta los Tamagotchi que todos amamos o las bonitas figuras Gunpla que ponen a cualquiera a entretenerse, este es nuestro top de juguetes de Bandai que todo niño o niña podría disfrutar este próximo 30 de abril del 2026.

1. Piccolo Dragon Ball Super: Super Hero

Esta figura de Piccolo, uno de los personajes emblemáticos de Dragon Ball, es una de las figuras articuladas que maneja Bandai. Tiene una altura de 17 centímetros y cuenta con diferentes extremidades para poner a Piccolo en la mejor pose.

|Crédito: Bandai Namco

2. Tamagotchi Connection

Tamagotchi Connection se caracteriza por combinar el diseño del clásico dispositivo y un diseño moderno, con un color azul intenso que se destaca. Además se puede vincular con otros dispositivos para hacer intercambio de regalos o participar en mini juegos.

|Crédito: Bandai Namco

3. Tamagotchi Original

Si buscas algo en colores un poquito más pasteles, que evoquen a la fantasía, el Tamagotchi Ángel Soñador P3 es el regalo perfecto, con el diseño original del Tamagotchi y cumpliendo con la misma emoción de siempre.

|Crédito: Bandai Namco

4. Chainsaw Man: Denji y Pochita

Una figura de Chainsaw Man suena como el regalo perfecto para todos aquellos quienes han visto el anime y, por supuesto, les encanta.

|Crédito: Bandai Namco

5. Uzumaki Naruto

Todo fanático de Naruto debe tener en su colección una figura de alta calidad, y esto lo cumple a la perfección Bandai Namco, la cual además tiene más de 16 puntos de articulación.

|Crédito: Bandai Namco

6. Wing Gundam Zero EW

Claramente no podía faltar la icónica línea de coleccionables de Bandai Namco, esta figura está inspirada en New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz. Este es un kit de ensamblaje que te incluye:



2 buster rifles gemelos (Twin Buster Rifle) combinables

Escudo frontal

Juego de manos intercambiables

Stickers para detalles y emblemas

Base de soporte para poses dinámicas

|Crédito: Bandai Namco

7. Destiny Gundam Spec-Zeus Silhouette

Y si ya de plano te quieres ver como todo un pro con los regalos que des este 30 de abril está el Destiny Gundam Spec-Zeus Silhouette, este kit incluye:



Rifle de haz (Beam Rifle)

Espada de haz (Beam Sword)

Escudo

Armamento adicional del Zeus Silhouette

Manos intercambiables

Calcomanías para detalles