De Tamagotchi hasta Dragon Ball, 7 juguetes de Bandai Namco para regalar este día del niño 2026
Bandai Namco tiene a disposición de todos los mejores juguetes para todos aquellos quienes disfrutan del anime y la cultura geek como Dragon Ball o Tamagotchi, y esta es nuestra selección de lo que puedes regalar para el día del niño 2026.
¡Ojo! El día del niño y la niña 2026 ya está a la vuelta de la esquina, y si aún no sabes muy bien qué es lo que puedes regalar en esta fecha aquí te dejamos una selección de los mejores 7 juguetes que pertenecen a Bandai Namco que harán feliz a cualquiera, incluso a nosotros los adultos chiquitos.
7 juguetes de Bandai Namco PERFECTOS para dar el día del niño
Desde las figuras más icónicas de Dragon Ball, hasta los Tamagotchi que todos amamos o las bonitas figuras Gunpla que ponen a cualquiera a entretenerse, este es nuestro top de juguetes de Bandai que todo niño o niña podría disfrutar este próximo 30 de abril del 2026.
1. Piccolo Dragon Ball Super: Super Hero
Esta figura de Piccolo, uno de los personajes emblemáticos de Dragon Ball, es una de las figuras articuladas que maneja Bandai. Tiene una altura de 17 centímetros y cuenta con diferentes extremidades para poner a Piccolo en la mejor pose.
2. Tamagotchi Connection
Tamagotchi Connection se caracteriza por combinar el diseño del clásico dispositivo y un diseño moderno, con un color azul intenso que se destaca. Además se puede vincular con otros dispositivos para hacer intercambio de regalos o participar en mini juegos.
3. Tamagotchi Original
Si buscas algo en colores un poquito más pasteles, que evoquen a la fantasía, el Tamagotchi Ángel Soñador P3 es el regalo perfecto, con el diseño original del Tamagotchi y cumpliendo con la misma emoción de siempre.
4. Chainsaw Man: Denji y Pochita
Una figura de Chainsaw Man suena como el regalo perfecto para todos aquellos quienes han visto el anime y, por supuesto, les encanta.
5. Uzumaki Naruto
Todo fanático de Naruto debe tener en su colección una figura de alta calidad, y esto lo cumple a la perfección Bandai Namco, la cual además tiene más de 16 puntos de articulación.
6. Wing Gundam Zero EW
Claramente no podía faltar la icónica línea de coleccionables de Bandai Namco, esta figura está inspirada en New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz. Este es un kit de ensamblaje que te incluye:
- 2 buster rifles gemelos (Twin Buster Rifle) combinables
- Escudo frontal
- Juego de manos intercambiables
- Stickers para detalles y emblemas
- Base de soporte para poses dinámicas
7. Destiny Gundam Spec-Zeus Silhouette
Y si ya de plano te quieres ver como todo un pro con los regalos que des este 30 de abril está el Destiny Gundam Spec-Zeus Silhouette, este kit incluye:
- Rifle de haz (Beam Rifle)
- Espada de haz (Beam Sword)
- Escudo
- Armamento adicional del Zeus Silhouette
- Manos intercambiables
- Calcomanías para detalles