“Friends” llega a la CDMX: ¿cuánto cuestan y dónde conseguir boletos para The Friends Experience?

Buenas noticias para los fans de la aclamada serie Friends, pues en los próximos días llegará la experiencia inmersiva a la CDMX donde se podrá recrear distintas escenas dentro de los emblemáticos escenarios que hicieron famosa a esta serie.

“The Friends Experience” estará disponible a partir del 15 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, durante esta exposición los fans y seguidores podrán vivir una experiencia totalmente similar a la de Rachel, Ross, Monica , Chandler, Jooey y Phoebe.

¿Qué actividades habrá en The Friends Experience?

Si piensas que el acudir a este evento es solo para llegar a tomarse fotos en icónicos escenarios, déjanos decirte que The Friends Experience estará lleno de actividades que harán que tu recorrido sea más entretenido.

A continuación te dejamos algunas de las actividades que podrás experimentar en The Friends Experience.



Recorrido en el departamento con recreaciones exactas donde habitaban Monica, Rachel, Joey y Chandler.

Toma de fotografías en el único sofá naranja de Central Perk y la famosa fuente del opening que destaca por los paraguas de colores.

Recrear escenas en los escenarios que definieron a la serie

Explorar la colección de utilería y vestuario original de la serie.



¿Dónde y Cómo llegar a The Friends Experience?

Como te lo mencionamos anteriormente, The Friends Experience estará disponible a partir del 15 de mayo de 2026, la cita será en el Casino del Bosque, el cual está ubicado en Avenida Constituyentes 500 en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX y podrás adquirir tus entradas mediante el portal web The Friends Experience.

Para poder llegar a esta experiencia inmersiva tienes varias opciones, ya que puedes hacerlo por transporte público, carro propio o taxi de aplicación.



Si tu opción es llegar con carro propio puedes hacerlo por Periférico Sur/Norte y salir hacia Constituyentes dirección Poniente, de igual forma, puedes dirigirte a través de Circuito Interior para incorporarse a Constituyentes.

La opción por transporte público puedes hacerlo por Metro, dirígete a la estación Tacubaya, al salir toma un camión que te deje en IPN Lazaro Cardenas Vocacional, al llegar solo camina alrededor de un minuto hacia Constituyentes 500.

Por taxi de aplicación puedes tomar la ruta a la del auto propio, dirígete hacia Periférico Sur/Norte y salir hacia Constituyentes dirección Poniente, de igual forma, puedes dirigirte a través de Circuito Interior para incorporarse a Constituyentes.

Como recomendación puedes llegar 15 minutos antes de la hora asignada para que vivas una experiencia completamente similar a la de la serie.

¿Cuánto tiempo va a durar The Friends Experience en la CDMX?

The Friends Experience estará disponible en la Ciudad de México a partir del 15 de mayo al 31 de agosto de 2026, así que puedes hacer la compra de tus entradas con anticipación y te programes, ya que el recorrido dura cerca de 60 a 90 minutos, dependiendo del ritmo de los asistentes.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Friends Experience?

La venta de boletos para The Friends Experience será a través de aplicación o sitio oficial Fever, asimismo, se habilitará una taquilla en el lugar, sin embargo, por la alta demanda del evento podrías ya no encontrar dispinobilidad el día que acudas.

El costo de las entradas aún no se ha revelado, pero a partir del 21 de abril 2026 se llevará acabo la preventa exclusiva para usuarios que se hayan registrado y formado con anticipación en la fila de espera qie se encuntra en el portal. Para el día 22 de abril 2026, se habilitará la venta general al público a partir de las 10:00 am.