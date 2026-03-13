La experiencia Bandai de la Mole 2026: coleccionismos únicos y récords rotos

Dentro de las celebraciones de la Mole 2026, el stand de Bandai se ha convertido en uno de los espacios más visitados por todos los fans del anime y del coleccionismo.

Alejandro nos compartió en exclusiva qué es lo que los visitantes podrán ver y disfrutar dentro del espacio que ha sorprendido a más de uno.

La mayor zona de máquinas gashapon en La Mole

Uno de los principales atractivos de este espacio es el área decorada con Gashapon, donde los visitantes pueden probar suerte para conseguir figuras sorpresa y únicas.

De acuerdo con Alejandro, esta edición marca un récord dentro del evento, pues en ediciones anteriores, el atado había contado con más de 100 máquinas pero ahora triplicó esa cantidad y sorprendió a los visitantes con más de 300.

Figuras de alta gama que llegarán desde Japón

Sin duda, otra de las grandes sorpresas es la presentación anticipada de las nuevas figuras de Nu Gundma, las cuales son piezas pensadas para un coleccionismo de alta calidad

Las figuras llegaron de manera promocional a México, pues hace poco salieron a la venta en Japón y se espera que estén en el mercado mexicano para verano de este año.

Tamagotchi celebra 30 años con nuevos modelos

Sin duda, una de las grandes sorpresas son los 30 años de Tamagotchi, icónico dispositivo que marcó a más de una generación y que ahora llega con tres ediciones conmemorativas para coleccionistas y jugadores casuales.

Además, Bandai cuenta con una zona exclusiva para La Mole, donde se exhiben artículos que únicamente pueden encontrarse dentro del evento.