¿Se viene un crossover de Star Wars y Marvel? Fuertes rumores indican que sí

No es broma, llegó el momento que no sabíamos que estábamos esperando: el crossover de Marvel y Star Wars. Así como lo lees, de acuerdo con la supuesta filtración, ambas franquicias se encuentran preparando la primera colaboración de su historia. Según los reportes, se trata de un nuevo cómic, el cual estará escrito por Mark Millar, el mismo que escribió obras maestras como Kick-Ass, Kingsman y Wanted. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero los fans ya están vueltos locos con la noticia.

¿De qué podría tratarse el nuevo crossover de Marvel y Star Wars?

Por el momento no se han revelado más detalles respecto a esta posible colaboración entre Marvel y Star Wars. Sin embargo, esta podría tratarse con alguna perturbación en la fuerza o salto al multiverso que permitiera conectar la galaxia de Star Wars con el universo de Marvel. Podría deberse a un artefacto que es sensible a la fuerza o incluso por alguna de las gemas del infinito, creando un colapso multiversal.

Marvel

¿Qué villanos podríamos ver en esta colaboración?

No se sabe si habría un villano central, pero, aunque suene a chiste, hay un universo de posibilidades. Podríamos ver un Darth Vader intentando restaurar el orden con una de las gemas. a Thanos intentando controlar la fuerza, o Palpatine manipulando el universo y la realidad. Sea como sea, hay varias formas en las que estos universos se podrían conectar, creando una historia única que va a valer la pena leer y coleccionar.

¿Con qué podría llegar el cómic?

Es probable que lo que pueda incluir este nuevo cómic llegue como una noticia más adelante. Sin embargo, normalmente las colaboraciones únicas y especiales como esta suelen llegar con diferentes objetos.



Portadas coleccionables

Firmas de autografos

Portadas sorpresas

Figuras o artículos coleccionables

Por el momento, solo queda esperar a que se revelen más detalles en torno a esta colaboración. Primero debe confirmarse que realmente están trabajando en ella; cuando esa información salga a la luz, te lo contaremos antes que nadie. ¿Te emociona ver este crossover?